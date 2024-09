Silveira dá 30 dias para ONS apresentar plano de contingência para o sistema elétrico

BRASÍLIA - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, encaminhou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) um ofício estabelecendo o prazo de 30 dias para a apresentação de um plano de contingência para o sistema elétrico nacional e para o sistema isolado de Roraima. Esse planejamento deve considerar o horizonte de 2024 a 2026, conforme documento obtido pelo Estadão/Broadcast.

“Destaco que o Plano deve conter, entre outras, propostas de medidas concretas, para cada ano, a serem adotadas pelas instituições que compõem o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico”, cita Silveira no documento assinado no último dia 6. Ou seja, dois dias após a última reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).

Silveira cobra 'propostas de medidas concretas' Foto: Ricardo Botelho/MME

PUBLICIDADE Na ocasião, o comitê recomendou uma série de medidas para enfrentar o período seco, incluindo a continuidade do despacho das usinas termoelétricas a Gás Natural Liquefeito (GNL) Santa Cruz e Linhares ao longo de todo o mês de novembro. O Plano de Atendimento Eletroenergético para o Sistema Interligado Nacional e para o Sistema Isolado de Roraima foi justificado pelo ministro de Minas e Energia como necessário para o “equilíbrio conjuntural e estrutural” entre a oferta e a demanda de energia elétrica no País.

Uma primeira reunião para elaboração desse planejamento ocorrer nesta sexta-feira, 13. Considerando só dias úteis, o plano do ONS está previsto para ser apresentado ao MME até 18 de outubro.