Alto Escalão: Suzano troca de CEO

Findo o período de transição, Beto Abreu (ex-Rumo) assume a presidência da Suzano no lugar de Walter Schalka.

Beto Abreu. Foto: Divulgação

Hering. Victoria Toni (ex-Unilever) chega como diretora de marca.

Udemy. Bruno Barreto (ex-Google Cloud) entra como VP na América Latina.

AZZAS 2154. O novo conselho tem como chairman Pedro Pullen Parente (ex-Petrobras e BRF).

Mastercard. Chamou Gustavo Arruda (ex-BNP Paribas) para economista-chefe para América Latina e Caribe (LAC).

Gol. Anuncia Danillo Barbizan (ex-Delta) como diretor de canais de vendas e Diogo Conde (ex-Vivo) como diretor de planejamento da área.

Visa. Vanessa Antunes passa a VP de desenvolvimento de negócios no Brasil.

Getronics. Paola Sapino vira diretora geral para América Latina.

New Holland. Márcio Contreras passa a diretor de marketing comercial para América Latina no lugar de Paulo Máximo, atual diretor de Serviços Comerciais e Planejamento de Operações da CNH na região.

Philips Walita. Fernando Bueno (ex-J&J) é o novo CEO na América Latina.

Yalo. Nomeou Manuel Centeno como general manager no Brasil.

PicPay. Contratou Rodrigo Penteado (ex-Itaú Unibanco) como diretor de serviços financeiros para Pessoas Físicas (PF).

IFC. Manuel Reyes-Retana, diretor regional na América do Sul, também lidera as operações no Brasil.

Lavoro. Marcelo Pessanha torna-se diretor VP de marketing e vendas, e em seu lugar como VP da Crop Care fica Gustavo Modenesi.

Banco Daycoval. Mario Pekelmann Markus (ex-Banco Modal) é o head de Renda Fixa Crédito Privado.

Nestlé. Fabrício Pavarin foi promovido a diretor de Total Rewards e People Data Analytics.

Pitney Bowes. Elaine Carreira Sbrissa foi promovida a Head de RH.

Agibank. Daniel Pires passa a atuar como diretor de crédito, dados e riscos.

Rakuten Advertising. Evelin Amaral passa a diretora de vendas e Bruna Nobre agora é diretora de Publisher Partnerships.

Elanco Saúde Animal. O novo Diretor de Operações de Manufatura Externa Americas é Eduardo Emerich (ex-Beiersdorf).

Forest. O diretor de marketing Leonardo Reis amplia o escopo para negócios internacionais, baseado nos EUA.

Chiesi. Marcelo Pereira (ex-UPL Brasil) ingressa como diretor administrativo e financeiro.

Núclea. Contratou Lucas Sancassani (ex-Itaú) como superintendente executivo de registradora de recebíveis de cartões.

Onclick. Sérgio Oliveira é o novo diretor de marketing e vendas (CRO).

Alloyal. Pedro Filizzola (ex-Sambatech) chega como diretor de marketing (CMO).

Cadastra. Adilson Batista é o VP de Branding & Creativity.

Droom Investimentos. Contratou Marcos Canário (ex-HSBC) como diretor comercial.

Nuria. Lucas Passos vira CTO da healthtech.

CRS Brands. Luciano Andrade (ex-Cia Muller de Bebidas) está no marketing.

