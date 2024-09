A relação do cargo mais concorrido no concurso supera em 120 vezes a quantidade de candidatos que disputaram uma das 128 vagas em medicina na USP no vestibular de 2024 da Fuvest, o mais concorrido da universidade. Segundo os dados da Fuvest, 15.063 candidatos concorriam, numa relação de 117,7.

No caso do cargo de analista administrativo na Superintendência Nacional de Previdência Complementar, 226.483 pessoas se inscreveram. Destas, 125.926 fizeram a prova. A única exigência era o candidato ter nivel superior em qualquer área do conhecimento. O salário ofertado é de R$ 12.953,29, segundo previsto no edital.