A renegociação salarial pode ser um momento delicado na trajetória de qualquer profissional, até mesmo para os mais experientes.

Estar preparado para pedir um aumento pode fazer toda a diferença na hora de negociar valores.

Reunimos algumas boas práticas sobre como pedir um aumento de salário da maneira correta.

Avalie seu desempenho

"Faça uma autoanálise para entender suas entregas e o valor que você gera para a empresa", é o que indica Frederico Fernandes, especialista em remuneração da multinacional Saint-Gobain e pós-graduado em recursos humanos na Faap. Ele afirma que avaliar o próprio desempenho ajudará a ter clareza na argumentação. Ana Guedes, mentora de carreira associada à Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-SP), enfatiza a importância de se atentar à política de avaliação de desempenho da empresa. "Se a empresa tiver um sistema de avaliação de desempenho, o momento ideal para pedir um aumento é durante o feedback semestral ou anual, especialmente se você tiver uma boa avaliação," explica.

Caso a empresa não tenha um sistema formal, ela sugere que se tenha uma conversa com o líder direto para discutir o desempenho e as entregas realizadas.

Considere o tempo de empresa

Fernandes explica que o tempo mínimo para um funcionário solicitar um aumento pode variar dependendo da política da empresa. “Geralmente, a política da empresa permite um reconhecimento a cada seis meses. Seis meses é um período razoável para solicitar um aumento, dependendo do desempenho do colaborador. No caso de promoções de cargo, geralmente é considerado um ano na posição.”

Ele também menciona que entregas muito relevantes podem justificar um aumento ou promoção mesmo antes do tempo mínimo usual. “Se houver entregas que geraram um impacto significativo, como redução de custos, pode ser possível quebrar a política padrão e conceder um aumento ou promoção antecipadamente”, destaca.

Pesquise valores de mercado

Em seguida, pesquise a média salarial do seu cargo. Utilize ferramentas como Glassdoor, LinkedIn Salary, sites de recrutamento e pergunte para pessoas que você conhece na empresa para se informar sobre a atual remuneração do mercado.

“Na argumentação, conhecimento é poder”, afirma Fernandes. Ter essas informações em mãos pode aumentar suas chances.

Prepare-se para a conversa

Planeje sua abordagem e esteja preparado para responder a perguntas e apresentar exemplos concretos.

A mentora recomenda uma abordagem estruturada ao iniciar a conversa com o gestor. "Marque uma reunião e dê uma prévia do assunto, como 'Gostaria de conversar sobre meu trabalho e meu crescimento na empresa.' Durante a reunião, destaque seus resultados e as contribuições que você trouxe para a empresa, sempre baseando-se em fatos concretos," aconselha Guedes. Ela também sugere que o funcionário esteja preparado com uma pesquisa salarial e uma ideia clara do valor que está buscando. Frederico acrescenta a importância de justificar o pedido com base em resultados e comparações salariais. "Além de ter uma lista de justificativas, saiba exatamente quanto você deseja de aumento. Um percentual razoável geralmente é de até 10%, dependendo da política da empresa."

Além disso, é essencial comunicar-se de forma assertiva, mas sem parecer arrogante. Ana aconselha a focar nos resultados da equipe quando possível. “Se foi um resultado coletivo, mencione a equipe, mas destaque sua contribuição específica. Use uma comunicação sutil e baseada em merecimento e resultados.”

Esteja preparado para a resposta

Ao pedir um aumento, esteja preparado para diferentes respostas do seu gestor.

Fernandes afirma que a inteligência emocional é crucial em caso de uma negativa. “Respire, agradeça e pergunte ao gestor como você pode melhorar para obter um aumento no futuro. Isso mostra profissionalismo e disposição para crescer.”

Guedes sugere que, se o gestor pedir mais tempo para considerar o pedido, o funcionário deve perguntar sobre a previsão de uma resposta e sugerir um follow-up em um ou dois meses. “Se o aumento não for possível no momento, pergunte ao gestor o que falta para que você possa ser considerado para um aumento no futuro.”

Demonstre flexibilidade

Esteja aberto a negociar. Se a empresa não puder atender sua expectativa salarial no momento, considere outras formas de reconhecimento.

Fernandes menciona a possibilidade de negociar benefícios adicionais, como cursos ou bolsas de estudo, que podem agregar valor ao seu desenvolvimento profissional sem impactar diretamente a remuneração.