O Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos Concursos”, oferecerá 6.640 vagas no serviço público federal, em 21 órgãos diferentes. São inúmeras carreiras, de diferentes especialidades, com salários iniciais de até R$ 22,9 mil.

O Concurso Público Nacional Unificado terá as avaliações sendo aplicadas simultaneamente em 220 cidades do País, em todas as unidades da Federação. Veja aqui o número de vagas abertas para cada cargo.

Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a intenção do governo é realizar esse tipo de concurso, que padroniza os procedimentos de aplicação das provas, a cada dois anos. Veja, abaixo, a descrição dos cargos com vagas abertas no “Enem dos Concursos”.

As inscrições, que serão realizadas por meio do gov.br, terão início no dia 19 de janeiro e irão até o dia 9 de fevereiro. A realização da prova será no dia 5 de maio em dois turnos, manhã e tarde. A Cesgranrio será a responsável pelo concurso.

'Enem dos Concursos' oferecerá 6.640 vagas no serviço público federal, em 21 órgãos diferentes. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Cronograma do Concurso Público Nacional Unificado

