Em suas postagens, Jamie aborda os desafios e as recompensas de trabalhar com uma equipe mais jovem.

No Instagram (@simplyy.jamieee) e TikTok (@simplyjamielynch), a gerente publica registros da convivência com os jovens, compartilhando dicas práticas sobre gestão de pessoas, equilibrando o humor com a seriedade das situações enfrentadas no dia a dia.