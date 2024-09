Júnior, pleno ou sênior: o que significam os diferentes níveis de carreira

No nível sênior, as expectativas são mais elevadas. Montagnoli destaca que, além do domínio técnico, o profissional sênior precisa ter uma visão estratégica do negócio, ser capaz de tomar decisões complexas e atuar como mentor para os níveis júnior e pleno. “Esses profissionais são líderes naturais e desempenham um papel crucial na orientação e desenvolvimento dos seus colegas.”

Gomide afirma que no nível sênior, a autonomia é praticamente total, e a capacidade de liderança se torna uma exigência. “Um sênior deve ser capaz de liderar projetos, tomar decisões estratégicas e gerenciar equipes,” explica.