RESUMO: Não é possível escolher um MBA baseado apenas na metodologia aplicada, já que a maior parte das opções disponíveis no mercado mistura os métodos, mas é importante verificar se o programa é mais ativo, ideal para pessoas dinâmicas e com tempo livre, ou mais expositivo, que pode ser o melhor formato para profissionais racionais, analíticos e com agenda apertada. Essa análise é essencial para garantir que o aluno consiga ter um bom aproveitamento do curso, mas a metodologia não tem impacto para o mercado de trabalho.

Quais as metodologias nos MBAs?

PUBLICIDADE A metodologia é o conjunto de técnicas utilizadas pelo professor para conduzir a aula a orientar o aprendizado dos alunos. O superintendente de educação executiva da Fundação Getulio Vargas, Paulo Sérgio Coelho, explica que os métodos podem ser divididos em dois grupos:

O primeiro é a metodologia clássica , também chamada de expositiva, na qual o professor apresenta o conteúdo de forma verbal, enquanto o aluno anota os destaques que preferir e faz perguntas se sentir necessidade.

, também chamada de expositiva, na qual o professor apresenta o conteúdo de forma verbal, enquanto o aluno anota os destaques que preferir e faz perguntas se sentir necessidade. A metodologia ativa exige que os alunos tenham autonomia e participem da construção da aula. O professor é responsável por propor dinâmicas e debates, mas os estudantes precisam ir atrás do conhecimento.

A metodologia clássica é a mais comum, porque é um sistema utilizado desde a alfabetização, não exige adaptação. Mas a metodologia ativa pode oferecer um aprendizado maior, já que a criatividade e a capacidade de criar soluções são estimuladas com frequência. Paulo Sérgio Coelho, superintendente de educação executiva da FGV

Coelho também afirma que as disciplinas ativas permitem que o profissional tenha um aprendizado mais direcionado aos seus interesses, já que ele pode inserir o tema das aulas nos problemas do seu dia a dia de trabalho.

Quais os principais tipos de metodologia ativa?

O método clássico está presente na maior parte das instituições de ensino e não permite grandes variações, diferentemente da metodologia ativa, que tem mais de dez formas de ser aplicada.

Coelho destaca dois modelos frequentes em MBAs:

Problem Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problemas): Aulas com foco na resolução de problemas. O professor cria uma situação e os alunos precisam encontrar soluções práticas e estratégicas. Project Based Learning (Aprendizagem Baseada em Projetos): Segue a mesma linha de aprendizagem, mas os estudantes são desafiados a desenvolver projetos.

O professor deixa a posição de dono do conhecimento para ser um auxiliador. O aluno é responsável por buscar o conteúdo, entender quais perguntas devem ser feitas e como encontrar as respostas. É um exercício que ajuda a consolidar o aprendizado. Paulo Sérgio Coelho

Existe ainda o estudo de caso, onde o aluno analisa as variáveis de uma situação, que pode funcionar como uma ferramenta expositiva ou ativa.

Coelho explica que, apesar de antigo, o método ainda é muito utilizado por desafiar os alunos a buscarem soluções e esclarecerem dúvidas.

Como descobrir qual a melhor metodologia para você?

Os MBAs costumam mesclar disciplinas ativas com aulas expositivas, o que faz com que seja necessário estar preparado para lidar com os dois métodos.

Coelho explica que o profissional precisa analisar o programa para saber se a grade dá prioridade para a metodologia que melhor se adapta às suas necessidades.

Três reflexões podem ajudar a entender o seu perfil:

Você prefere saber do tema da aula com antecedência e se preparar para debates, discussões e atividades ou prestar atenção nas falas do professor e fazer exercícios de reforço pontuais e provas? Você pode dedicar muitas horas do seu dia aos estudos e projetos ou precisa otimizar o tempo para balancear com outras obrigações, como trabalho e família? Você se considera uma pessoa dinâmica, prática e direta ou analítica, racional e ponderada?

Veja no quadro abaixo qual metodologia combina mais com o seu perfil:

“Acredito que a tendência é ter cada vez mais opções com foco em disciplinas ativas, já que a adaptação do conteúdo aprendido para o ambiente de trabalho é melhor.” Paulo Sérgio Coelho

Metodologia interfere na hora da contratação?

Apesar de ser fundamental para um bom aproveitamento das aulas, a metodologia do MBA não é um fator que interfira na hora da contratação.

Para o diretor-executivo da consultoria Michael Page, Lucas Oggiam, o que realmente conta é o conhecimento que o profissional adquiriu e como ele sabe aplicar isso na prática.

“Especialmente para cargos executivos, o que faz diferença são as realizações. O importante é se a pessoa tem alguma vivência relevante e se o que ela aprendeu na sala de aula teve um grande impacto nessas situações”. Lucas Oggiam, diretor-executivo da consultoria Michael Page

Oggiam acredita que o importante é buscar por um sistema que ajude a entender como transformar a teoria em prática. Ele considera que a instituição escolhida tem um peso muito maior do que a metodologia.

“O tema do MBA pode até não impactar diretamente na área de atuação, mas, se a instituição escolhida tiver uma boa reputação, o profissional ganha um diferencial”, explica.