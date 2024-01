O Ministério da Agricultura e Pecuária terá 520 vagas no Concurso Público Nacional Unificado. As inscrições foram abertas nesta sexta-feira, 19, e podem ser feitas até 9 de fevereiro por meio do Portal Gov.br. É necessário fazer o login e seguir as orientações indicadas.

Fachada do Ministério da Agricultura e Pecuária, que tem 520 vagas abertas no CNU Foto: Antonio Araujo/Mapa

No momento da inscrição, o interessado faz a escolha pelas carreiras, que estão divididas em oito blocos temáticos. Cada um deles reúne as carreiras que têm semelhanças entre si. As vagas para o Ministério da Agricultura, por sua vez, estão nos blocos 1, 2, 3, 7 e 8. Veja abaixo quais cargos da pasta estão em cada bloco:

Bloco 1: 2 vagas para o cargo de analista em ciência e tecnologia;

Bloco 2: 20 vagas para analista de ciência e tecnologia

Bloco 3: 200 vagas para auditor fiscal federal agropecuário

Bloco 7: 18 vagas para analista em ciência e tecnologia

Bloco 8: 240 vagas para nível médio e técnico para agentes de atividades agropecuárias, inspeção sanitária e técnicos de laboratório.

Para o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que é vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, foram disponibilizadas 40 vagas no Bloco 3 para tecnologista.

O concurso é uma inovação na administração pública e vai selecionar, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos estima que o certame tenha de 2 milhões a 3 milhões de candidatos inscritos. A prova será realizada no dia 5 de maio e contará com avaliações objetivas específicas e dissertativas por área de atuação.

O Concurso Público Nacional Unificado permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. Uma das vantagens é que o candidato pagará taxa de inscrição única. Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá identificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, baseada na nota alcançada./AGÊNCIA BRASIL