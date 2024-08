Um mutirão de empregos vai ofertar 20 mil vagas para a população paulistana na próxima semana. O nono Mutirão de Empregos da União Geral dos Trabalhadores (UGT) ocorre no Vale do Anhangabaú entre os dias 12 e 16 de agosto e terá oportunidades para públicos diversos. De acordo com a organização, essa edição do mutirão conta com um recorde de vagas ofertadas.

A abertura está marcada para as 7h da próxima segunda-feira, 12, e deve contar com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Há vagas em setores como comércio, turismo, hotelaria, bares e restaurantes, padarias, confeitarias, açougues, telecomunicação, construção civil, asseio e conservação, transporte e segurança.

A abertura do mutirão ocorre a partir das 7h, no dia 12 de agosto. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Estarão também abertas posições voltados aos seguintes públicos:

Pessoas em busca de estágio;

Pessoas em busca do primeiro emprego;

Jovem Aprendiz;

Pessoas com mais de 50 anos;

Pessoa com deficiência;

Egressos do sistema penitenciário.

No local, os participantes poderão contar com serviços de corte de cabelo e vacinação.

Serviço