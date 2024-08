As inscrições podem ser realizadas pelo site do banco até o dia 2 de setembro. O programa tem a duração total de até 18 meses e possibilita seguir por três trilhas distintas: Negócios Varejo, Negócios Atacado e Institucional. Neste ano, será possível participar de áreas como Recursos Humanos, Gestão de Riscos e Marketing na trilha Institucional.

O participante terá a oportunidade de desenvolver diferentes habilidades e passar por treinamentos, rotações e imersões em algumas áreas, além de participar de projetos reais dos negócios do banco, segundo o Itaú. Os trainees ainda recebem mentorias com executivos do banco.