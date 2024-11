Com mais de 75 milhões de usuários, o Brasil é o terceiro maior mercado do LinkedIn no mundo, ficando atrás apenas de Estados Unidos e Índia. Esse crescimento se reflete no aumento diário de novos usuários. Segundo Beck, “no Brasil, a rede cresce de 10 mil a 15 mil novos usuários por dia”, o que reforça a importância de criar conteúdos que se destaquem em meio a essa comunidade.

O Top Voice no LinkedIn é um programa que reconhece usuários que se destacam por produzir conteúdos relevantes, consistentes e de alto impacto na plataforma. Esses profissionais são selecionados pela equipe editorial do site com base em critérios como frequência e qualidade das postagens, nível de engajamento gerado, e participação em discussões e colaborações.