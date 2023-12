Mais de 4,5 milhões de brasileiros vivem em países estrangeiros, segundo dados do Ministério de Relações Exteriores. O movimento da comunidade brasileira para outras regiões do mundo é o maior desde 2009. A corrente de atração acontece, principalmente por três motivos: aspecto cultural, clima e adaptação/comportamento.

“Não é todo mundo que quer enfrentar as barreiras culturais. Isso conta demais quando o assunto é recrutamento internacional, porque não são todos que se adaptam. Então quanto mais similaridade de cultura houver, mais facilidade vai existir”, avalia Octavio Pott, especialista em recrutamento internacional.

Segundo o profissional, nos últimos três anos, alguns países modificaram as normas na hora de contratar profissionais estrangeiros. Em Portugal, por exemplo, por causa do excesso de facilidades para a entrada de brasileiros o país começou a criar mais etapas burocráticas para que esse fluxo não se tornasse exorbitante.

Por outro lado, a Alemanha seguiu o sentido contrário. Com o objetivo de desburocratizar a inserção de estrangeiros, abriu algumas brechas para aumentar o número de imigrantes.

Atualmente, os cinco países com maior número de brasileiros são:

Estados Unidos: 1,9 milhão Portugal: 360 mil Paraguai: 254 mil Reino Unido: 220 mil Japão: 207 mil

Os dados do Ministério de Relações Exteriores são referentes a 2022. Embora o contingente seja considerável, não significa que estes sejam os países que mais contratam brasileiros no atual cenário.

“Esses continuam recrutando brasileiros, mas a principal fonte de contratação são aqueles países que já têm uma similaridade maior. Por exemplo, a Irlanda”, ressalta o especialista.

Agora, outras nações entram na disputa pela mão de obra estrangeira.

Itália representa meio termo na contratação de brasileiros

Cerca de 157 mil brasileiros trocaram o país de origem pela Itália. O país, segundo Octavio Pott, vem despertando o interesse de estrangeiros devido a alguns fatores do mercado, como a documentação para trabalhar. Profissionais da área de saúde, em especial enfermeiros e médicos, encontram mais facilidade na Itália do que em Portugal.

Itália abriga aproximadamente 157 mil brasileiros, segundo dados do Ministério de Relações Exteriores. Foto: Leonid Andronov - stock.adobe.com

No entanto, os brasileiros não são os únicos a concorrerem a vagas no exterior. Trabalhadores de Albânia, Índia e Romênia também disputam espaço no mercado de trabalho.

Ainda assim, os profissionais detêm uma vantagem competitiva no que diz respeito ao aspecto cultural. “É muito mais difícil, culturalmente, o enfermeiro da Índia se adaptar e ficar na Europa do que o enfermeiro brasileiro”, afirma Pott.

Alemanha tenta atrair profissionais de outros países

Assim como a Itália, a Alemanha têm investido para atrair profissionais de diferentes áreas, em especial do setor de enfermagem. Hoje, para trabalhar legalmente no país, que abriga 160 mil brasileiros, é necessário ter pelo menos conhecimento básico do idioma alemão, três anos de experiência profissional e diploma universitário (para algumas vagas).

Em um passado não muito distante, cidadãos não europeus enfrentavam mais obstáculos para adentrar no território. Com a escassez da mão de obra, o país decidiu afrouxar as políticas de imigração para estrangeiros.

Para Octavio Pott, estes devem ser os destinos mais atrativos para brasileiros nos próximos anos:

Irlanda

Itália

Alemanha

Estados Unidos

Espanha

Canadá

Bélgica

Luxemburgo

Portugal

No caso de Portugal, existe uma especificidade. “Talvez com o tempo, Portugal suba (de posição), se houver uma organização melhor para um recrutamento mais apurado. Além disso, Portugal e Brasil têm algumas questões não resolvidas com relação ao relacionamento: as duas culturas precisam se entender e se respeitar”, estima o recrutador internacional.

Antes de escolher se mudar definitivamente, o especialista chama atenção para algumas características do país estrangeiro. É preciso levar em consideração o idioma, a cultura da cidade e o estilo de vida da localidade.

“Quem é de São Paulo e tem uma vida noturna vai ter dificuldade de ir para uma cidade onde tudo fecha antes das 22h. Mas há gente que acha isso maravilhoso. Quem tem um comportamento mais agitado ou quem gosta mais da vida noturna pode se incomodar”, alerta.

Sobre a remuneração, Alemanha é a nação europeia que oferece a maior renda e pode ser uma boa opção para quem procura salários mais altos, apesar de os impostos serem maiores em comparação a outros países.