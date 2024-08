Você é CLT Premium? Veja os benefícios corporativos que causam inveja nas redes

Nos últimos anos, os benefícios oferecidos pelas empresas se tornaram um tópico relevante para os trabalhadores. Passe livre em academias, planos médicos para pets, massagens, custeio para viagens, escritórios instagramáveis e outras vantagens têm sido destacados nas redes sociais, especialmente pelos mais jovens. O movimento ficou conhecido como ‘CLT Premium’.

PUBLICIDADE O conceito nada mais é do que benefícios extras que vão além dos itens obrigatórios previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), explica Maria Eduarda Silveira, headhunter e sócia fundadora da BOLD HRO. Os principais benefícios da CLT incluem:

Férias remuneradas, 13º salário, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), aviso prévio, licença-maternidade e licença-paternidade, seguro-desemprego, adicional noturno, vale-transporte e adicional de insalubridade e periculosidade.

No caso do pacote “premium”, a especialista ressalta que funciona como um diferencial, não entra necessariamente como uma parte do salário.

O conjunto de vantagens, chamado de “CLT Premium”, abrange tanto aspectos tangíveis, como benefícios monetários, quanto intangíveis, como um bom clima organizacional. As empresas têm investido em refeições, aulas de yoga, salas de descompressão e jogos para criar um ambiente que engaje e retenha talentos. Maria Eduarda Silveira, headhunter

De acordo com Silveira, as empresas desenvolvem estratégias de remuneração baseadas na cultura da organização e nos objetivos. Enquanto algumas focam em benefícios intangíveis, como flexibilidade, outras oferecem cestas de benefícios “premium”.

Foto: Mia B/People Images/Adobe Stock

Em um dos vídeos publicados na trend no TikTok, uma profissional compartilha que um dos diferenciais da empresa em que atua é trabalhar remotamente sem precisar bater ponto.

Um funcionário da Nubank cita que é “CLT Premium” por ter um escritório descolado com espaços como quadra de basquete, sala de jogos, piscina de bolinhas e cinema ao ar livre. A empresa foi procurada para comentar sobre o pacote de benefícios, mas não comentou.

Maria Eduarda Silveira avalia que o movimento é mais comum em grandes empresas de tecnologia, e em outras indústrias, como a farmacêutica.

Empresas de tecnologia do Vale do Silício, por exemplo, costumam ofertar aulas de ginástica, refeitórios com comida disponível o tempo todo, auxílio home office e até ações da empresa na Bolsa de Valores.

No Brasil, startups muitas vezes oferecem incentivos de longo prazo, mas com salários menores, aponta Silveira.

Viagens, escritório instagramável e flexibilidade

A trend “CLT Premium” já acumula mais de 300 vídeos no TikTok. Embora a maioria das postagens sejam feitas por profissionais mais jovens, Silveira pontua que os pacotes de remuneração diferenciados são levados em consideração por todas as gerações na hora de negociar e aceitar uma nova proposta de trabalho.

Alguns benefícios, como flexibilidade e bem-estar, ganharam mais destaque após a pandemia.

Veja alguns vídeos que fizeram sucesso nas redes sociais:

Nas publicações, os profissionais destacam benefícios como vale-alimentação e vale-refeição de R$ 2 mil, acesso ao gympass, subsídio para cursos e uma gestão participativa.

Outro ponto de destaque é o formato de trabalho flexível, que permite atuar de qualquer lugar do mundo, além de oferecer plano de carreira, participação nos lucros e plano de saúde sem coparticipação.

Na postagem, internautas comentaram que a ação de Déia era o verdadeiro exemplo de “CLT Premium”. Confira aqui a entrevista com a podcaster.

O outro lado dos benefícios

A headunter Maria Eduarda Silveira afirma que a trend representa um movimento de atualização do mercado e de valorização dos profissionais. Ela diz que é essencial que as empresas reflitam sobre o que é viável e possível dentro de suas realidades.

“Como empresário, o que você pode fazer? Como pode melhorar o pacote de benefícios? O que pode agregar para atrair mais talentos, melhorar os atrativos, mas que sejam dentro da sua realidade?”

Mesmo com as vantagens para os trabalhadores, os benefícios extras podem ser considerados elitizados, já que nem todos os trabalhadores têm acesso a eles, diz Silveira.

Tanto que estão começando a surgir vídeos nas redes sociais com a mensagem: “Rotina de uma CLT que não é premium”, mostrando o dia a dia no transporte público às 6h da manhã e outros detalhes que destacam uma rotina exaustiva.