Os táxis pretos de Londres poderão em breve ingressar no Uber. Mas será que eles vão?

THE NEW YORK TIMES - Em breve, os motoristas dos táxis pretos de Londres poderão oferecer caronas no Uber, anunciou a plataforma de carona na quarta-feira, na mais recente tentativa de sanar uma divergência contenciosa entre a empresa e o serviço de táxi da cidade.

O serviço está previsto para ser oferecido no início de 2024 e permitirá que os táxis pretos vejam um destino na frente e reservem passageiros por meio do aplicativo Uber. Mas será que os taxistas vão aderir?

Os dois têm sido adversários desde a chegada do aplicativo em Londres, há mais de uma década, o que abalou o comércio de táxis. Os táxis pretos de Londres, também conhecidos como hackney carriages, percorrem a capital, de uma forma ou de outra, desde 1634, e os taxistas precisam passar no “The Knowledge”, conhecido como o exame de táxi mais difícil do mundo, para ganhar seus distintivos.

O Uber, por outro lado, tem uma barreira menor para a entrada de seus motoristas e sempre considerou Londres como um de seus mercados mais lucrativos. Nos últimos anos, o aplicativo se expandiu para permitir que os usuários da cidade reservem viagens de trem, de barco e até mesmo voos para outras cidades.

Os táxis pretos de Londres, também conhecidos como hackney carriages, percorrem a capital de uma forma ou de outra desde 1634. Quando a Uber chegou à cidade, há mais de uma década, a empresa abalou o setor Foto: Belinda Jiao/Reuters

A empresa de transporte de passageiros enquadrou o anúncio como uma parceria, adoçando o acordo para os novos motoristas ao reduzir a porcentagem da tarifa que vai para a Uber nos primeiros seis meses. Os primeiros motoristas, segundo a empresa, já haviam começado a se inscrever. A Uber disse que precisava que várias centenas de motoristas se registrassem para lançar o serviço.

Mas muitos motoristas de táxi de Londres tiveram uma resposta mordaz.

“Não precisamos de uma parceria com a Uber”, disse a Licensed Taxi Drivers Association (Associação de Motoristas de Táxi Licenciados), um sindicato que representa a maioria dos quase 18 mil motoristas de táxi da cidade, no título de um comunicado na quarta-feira.

Não houve “nenhuma demanda” para tal parceria por parte dos motoristas de táxi, disse o secretário geral do sindicato, Steve McNamara, em um comunicado, acrescentando que é improvável que seus membros sequer considerem a possibilidade de aderir à plataforma.

“Não temos interesse em manchar o nome do icônico e mundialmente famoso comércio de táxis pretos de Londres, alinhando-o com o Uber, seu histórico de segurança ruim e tudo o mais que vem com ele.”

“É um grande retrocesso para nós e uma humilhação para os motoristas de táxi profissionais”, disse Howard Taylor, que trabalha como motorista de táxi em Londres há 36 anos. Ele disse que trabalhou demais para se associar à empresa, que, segundo ele, oferecia um serviço de baixa qualidade. “Se eles estivessem oferecendo o dobro do taxímetro e nenhuma comissão, eu ainda assim não me inscreveria com eles.”

“A menos que você tenha um certo número de motoristas, você não pode realmente oferecer o serviço”, disse uma porta-voz do sindicato, acrescentando que o sindicato estava cético de que a Uber encontraria “massa crítica”.

A empresa disse na quarta-feira, 29, o primeiro dia em que os motoristas puderam se inscrever, que estava “incrivelmente feliz” com seu progresso.

A reação negativa representou a mais recente rodada de tensões entre a empresa de São Francisco e os setores de táxi locais, uma luta que vem ocorrendo em vários países desde a rápida expansão internacional da empresa.

Após a chegada da Uber a Londres, milhares de motoristas de táxi negros protestaram, bloqueando as ruas em 2014. A empresa tentou recrutar taxistas negros para sua plataforma naquele ano, disse o sindicato, mas acrescentou que apenas um punhado de motoristas aderiu.

Há muito tempo a Uber vem lutando com as autoridades locais para continuar operando na capital britânica. Em um grande golpe em 2019, a autoridade de transporte da cidade se recusou a renovar sua licença depois de dizer que a empresa havia violado regras que colocavam em risco a segurança dos passageiros. Essa decisão foi anulada pelo tribunal no ano seguinte, e a Uber, que havia sido autorizada a operar durante a apelação, teve sua licença restaurada.

Os motoristas de táxi de outras cidades, como Nova York, Roma e Paris, já usam o Uber para reservar serviços, disse a empresa em seu anúncio.

“Sabemos que a adoção do táxi preto não acontecerá da noite para o dia. No entanto, a realidade é que os motoristas de táxi de todo o mundo querem fazer parceria conosco”, disse a Uber em resposta a um pedido de mais informações.

Mas o sindicato de táxis de Londres disse que os táxis pretos também estavam disponíveis para reserva em outros aplicativos e que os motoristas não precisavam de outra plataforma.