Tesouro Direto não terá venda de títulos nesta terça por greve de servidores

BRASÍLIA- A Secretaria do Tesouro Nacional informou que não haverá venda de títulos por meio do Programa Tesouro Direto nesta terça-feira, 1º, devido à greve dos servidores da instituição. A operação foi cancelada também na semana passada por causa da mobilização no órgão.

PUBLICIDADE Em nota, o Tesouro informou que as operações de resgate antecipado e agendamentos serão realizadas normalmente amanhã. Ou seja, os investidores poderão resgatar seus investimentos no programa. O Tesouro Direto não é o único impactado pela greve dos servidores do órgão. As divulgações sob responsabilidade do Tesouro também estão sendo afetadas. Pela programação inicial, o Relatório Mensal da Dívida (RMD) seria divulgado na semana passada, mas será publicado apenas nesta segunda-feira, 30, conforme prazo estabelecido em lei. Já a coletiva à imprensa será apenas na próxima quarta-feira, 2.

Modalidade de investimento já tinha sido afetada pelo movimento grevista também na semana passada Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Já o Resultado do Tesouro Nacional (RTN) de agosto, que seria inicialmente publicado na última sexta-feira, 27, sairá apenas no próximo dia 3. Apesar do atraso, o resultado das contas do governo central consta do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), divulgado nesta segunda-feira, 30, no Diário Oficial da União (DOU). Normalmente, os valores são publicados antes no RTN, mas a greve dos servidores da instituição atrasou o calendário de divulgação.

Pelo RREO, as contas do Governo Central registraram déficit primário em agosto. No mês passado, a diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 22,4 bilhões. O resultado sucedeu o déficit de R$ 9,283 bilhões em julho. No acumulado do ano até agosto, o déficit foi de R$ 99,996 bilhões.