The Economist: Os caubóis das criptomoedas encontraram o paraíso no Paraguai

O país está acostumado a apreensões de drogas e assaltos a bancos. Mas os pistoleiros encapuzados que recentemente invadiram um depósito em Minga Guazú, na zona rural do leste do Paraguai, não estavam atrás de cocaína, maconha ou dinheiro. Em vez disso, eles fugiram com 150 computadores sofisticados que haviam sido secretamente conectados à rede elétrica. O zelador, abalado, chamou a polícia. Mas quando eles chegaram, ele se recusou a revelar quem era o dono da operação clandestina de mineração de bitcoin.

PUBLICIDADE Nos últimos anos, o Paraguai se tornou uma meca para os mineradores de bitcoin. As chamadas “fazendas de criptomoedas” estão surgindo dentro de fábricas em desuso, blocos de torres semiacabados e contêineres em fazendas de gado. Os impostos do Paraguai são baixíssimos, sua política é previsível e os dispositivos necessários podem ser importados a baixo custo, explica Fernando Arriola da Câmara Paraguaia de Fintech, um grupo de lobby. Além disso, o sistema jurídico é ágil e, acima de tudo, o país tem eletricidade barata para queimar. Embora pobre, com uma população pequena e com pouca produção, o Paraguai possui metade da produção de Itaipu, uma barragem hidrelétrica colossal que compartilha com o Brasil. Os mineradores têm permissão para usar essa energia sobressalente para gerar ativos digitais como o bitcoin, desde que paguem uma tarifa fixa à Ande, a empresa estatal de energia. Cerca de 50 empresas fazem isso.

Outros preferem não fazê-lo. A Ande diz que a energia que vale cerca de US$ 60 milhões por ano, o suficiente para iluminar uma cidade, é roubada por mineradores não licenciados. Isso incomoda muitos paraguaios. As linhas de transmissão do país estão cada vez mais sobrecarregadas. Assunção, a capital, sofre com cortes regulares de energia, o que faz com que os alimentos apodreçam, e os funcionários de escritório queimem no calor subtropical.

Itaipu provê energia para todo o Paraguai, e o que sobra é vendido para o Brasil Foto: Marcos de Paula/Estadão

A indignação do público levou o governo a declarar o que um funcionário chama de “ataque total” aos caubóis das criptomoedas. Em 10 de julho, o Senado aprovou uma lei para condenar os ladrões de energia a até dez anos de prisão. Desde 2019, a Ande fechou 71 fazendas ilegais de bitcoin, mas até agora poucos de seus proprietários enfrentaram punições sérias.

O governo é mais amigável com os mineradores que seguem as regras e com outros setores que consomem muita energia. Enquanto um quarto dos paraguaios ainda cozinha com lenha, Santiago Peña, o presidente, fala sobre seu país se tornar um “centro de integração digital” para a América Latina e o mundo. Ele gostaria que o país abrigasse os centros de dados que consomem muita energia, usados por softwares de inteligência artificial, e um cabo de internet que ligasse o Atlântico e o Pacífico. Também há planos para usinas que geram hidrogênio e amônia por meio de eletrólise e para uma fábrica de celulose de madeira que custa US$ 3 bilhões. O lobby das fintechs está trabalhando com os legisladores do partido de Peña, os Colorados, para elaborar um projeto de lei para regulamentar a mineração de criptomoedas, embora isso não as torne moeda legal, como em El Salvador.

Publicidade

O objetivo é conquistar investidores e bancos estrangeiros cautelosos. “Vai ser halal e kosher”, promete Arriola. Segundo o tratado de Itaipu de 1973, o Paraguai tem que vender sua eletricidade restante para o Brasil por um preço baixo. As autoridades argumentam que é melhor usá-la para minerar criptografia em casa, gerando empregos e dinheiro.

Nem todos concordam. Em uma administração anterior, em 2021, o Ministério da Indústria e Negócios informou que a mineração de criptomoedas gerava poucos benefícios. O Banco Central alertou que ela poderia ser usada para lavar dinheiro de drogas e financiar o terrorismo. Acredita-se que o Hezbollah, um grupo libanês apoiado pelo Irã, tenha levantado fundos com a comunidade libanesa em Ciudad del Este, a segunda maior cidade do Paraguai.

A mineração de criptomoedas “aprofunda o modelo extrativista” da economia paraguaia, do qual apenas alguns poucos se beneficiam, argumenta Lis García, coautora de um relatório do Tedic, um think-tank local. E, assim como os grandes setores de soja e gado do país, a produção hidrelétrica é vulnerável às mudanças climáticas. Recentemente, o país tem sido assolado por secas e ondas de calor. Com o agravamento desses problemas, Itaipu produzirá menos energia. Os sistemas de resfriamento exigidos pelas fazendas de criptografia demandarão mais. As projeções oficiais sugerem que o excedente de eletricidade do Paraguai será consumido já em 2030. “A perspectiva é alarmante”, alerta García.

A corrupção generalizada do Paraguai significa que muitos barões das criptomoedas desonestos podem escapar da ameaça de repressão. A Ande admitiu que está investigando alegações de que sete de seus engenheiros instalaram ilegalmente fazendas de criptomoedas, com seus próprios transformadores de energia. Os senadores querem questionar o presidente da Ande sobre roubos de eletricidade e um recente aumento na tarifa para usuários legais.

Em maio, a polícia e os promotores fizeram a maior apreensão de bitcoins do país até o momento, perto da fronteira com o Brasil. Eles encontraram mais de 2,7 mil computadores em prateleiras, espalhados pelo chão ou em um caminhão de fuga. O complexo criminoso de criptomoedas estava operando a menos de três quilômetros da subestação local da Ande.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.