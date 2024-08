The Economist: A China é agora o país líder mundial em cafeterias

A cidade histórica de Suzhou, a cerca de uma hora de carro de Xangai, é atravessada por canais. Antigos edifícios pintados de branco se alinham nas margens. Há um século, alguns deles seriam chaguans, ou casas de chá tradicionais, onde os habitantes locais se reuniam para discutir as notícias ou fazer negócios. Hoje, é mais provável que o visitante encontre lojas que servem um tipo diferente de bebida. Há dezenas de lojas da Starbucks em Suzhou, além de outros vendedores de café. Alguns até se parecem com antigos chaguans - pelo menos do lado de fora.

PUBLICIDADE Entre 2010 e 2022, o consumo de café por pessoa na China quadruplicou, segundo a Organização Internacional do Café, um grupo de países produtores e consumidores - o PIB chinês por pessoa dobrou no mesmo período. O chinês médio ainda bebe uma fração da quantidade de café consumida pelo americano típico: 0,1 kg por ano em comparação com 4,7 kg. Mas, no ano passado, a China ultrapassou os Estados Unidos, tornando-se o país com o maior número de cafeterias de marca (lugares como a Starbucks) do mundo, conforme informou o World Coffee Portal, uma empresa de pesquisa. A China abriga cerca de 50 mil estabelecimentos desse tipo.

A história inicial do café na China é imprecisa. Segundo alguns relatos, foram os dinamarqueses que abriram a primeira cafeteria no país na década de 1830. A bebida não pegou, em parte porque a dinastia Qing tinha uma visão negativa dos estrangeiros e procurava restringir sua influência. Um registro daquele período descreveu o café como um “licor negro, que os demônios estrangeiros bebiam após as refeições, dizendo que ele pode ajudar na digestão”.

Um século depois, Lu Xun, um célebre autor, escreveu que não bebia o produto: “Sempre achei que era para as excelências estrangeiras”. Ele e a maioria dos outros chineses preferiam chá.

Starbucks tem 7,3 mil lojas na China Foto: Bryan Denton/NYT

Porém, depois que a China introduziu reformas no mercado e se abriu para o mundo na década de 1980, empresas estrangeiras como a Maxwell House e a Nestlé trouxeram o café instantâneo para o país. Elas atenderam aos gostos locais, tornando suas misturas mais doces e menos amargas do que as vendidas em outros lugares.

As cafeterias de estilo ocidental chegaram anos depois - a principal delas foi a Starbucks, em 1999. O café fresco da empresa era novidade na China. Ter um laptop em uma mão e uma xícara (relativamente cara) da Starbucks na outra tornou-se uma maneira de os jovens de classe média indicarem seu status.

O maior público consumidor de café ainda é o de “trabalhadores de colarinho branco em cidades de primeiro escalão com idade entre 20 e 40 anos”, segundo a Deloitte, uma empresa de consultoria. A experiência da China reflete a do Japão há cerca de 50 anos, quando o aumento da renda levou a um maior consumo de café. O aumento dos empregos de escritório - e das longas horas de trabalho - na China também alimentou a demanda.

Hoje, porém, uma gama maior da população está participando graças ao aumento das cadeias de café domésticas que vendem bebidas a preços acessíveis. A líder é a Luckin Coffee, com mais de 20 mil pontos de venda. A Starbucks, em comparação, tem 7,3 mil lojas. Uma xícara de café básico da Luckin custa cerca de um terço do preço de uma oferta equivalente da Starbucks. As vendas da Luckin na China ultrapassaram as da Starbucks pela primeira vez em 2023. Ambas as redes estão se expandindo para cidades menores.

As empresas de café na China ainda estão tentando atender aos gostos locais. Uma inovação tem sido o “chá-café”, uma mistura que combina as duas bebidas. A Luckin serve bebidas como o Oolong Latte e o Jasmine Sea Salt Latte. Os oficiais da dinastia Qing certamente estão rolando em seus túmulos.

