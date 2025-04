‘Dia da ruína’: Tarifas irracionais de Trump causarão estragos econômicos globais

Se você não conseguiu perceber que os Estados Unidos estão sendo “saqueados, pilhados, estuprados e depredados por nações próximas e distantes” ou que está sendo cruelmente negada a “oportunidade de prosperar”, então parabéns: você tem um controle mais firme da realidade do que o presidente dos Estados Unidos.

É difícil saber o que é mais perturbador: o fato de o líder do mundo livre poder falar bobagens sobre sua economia, a mais bem-sucedida e admirada do mundo, ou o fato de que, em 2 de abril, estimulado por suas ilusões, Donald Trump anunciou a maior ruptura na política comercial dos Estados Unidos em mais de um século - e cometeu o erro econômico mais profundo, prejudicial e desnecessário da era moderna.

Anúncio de Trump derrubou as bolsas Foto: Michael Probst/AP

Em seu discurso nos jardins da Casa Branca, o presidente anunciou novas tarifas "recíprocas" sobre quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Serão cobradas taxas de 34% sobre a China, 27% sobre a Índia, 24% sobre o Japão e 20% sobre a União Europeia. Muitas economias pequenas enfrentam taxas pesadas; todos os alvos enfrentam uma tarifa de pelo menos 10%. Incluindo as tarifas existentes, a cobrança total sobre a China será agora de 65%. O Canadá e o México foram poupados de tarifas adicionais, e as novas taxas não serão adicionadas a medidas específicas do setor, como uma tarifa de 25% sobre automóveis ou uma tarifa prometida sobre semicondutores. No entanto, a taxa tarifária geral dos Estados Unidos ultrapassará o nível da era da Grande Depressão, que remonta ao século XIX.

Trump chamou esse dia de um dos mais importantes da história americana. Ele está quase certo. Seu “Dia da Libertação” anuncia o abandono total da ordem comercial mundial pelos Estados Unidos e a adoção do protecionismo. A questão para os países que estão se recuperando do vandalismo irracional do presidente é como limitar os danos.

Capa da revista 'The Economist', de 3/04/2025 Foto: Reprodução/The Economist

Quase tudo o que Trump disse esta semana - sobre história, economia e os aspectos técnicos do comércio - era irreal. Sua leitura da história está de cabeça para baixo. Há muito tempo ele glorifica a era de altas tarifas e baixo imposto de renda do final do século XIX. Na verdade, os melhores estudos mostram que as tarifas eram um empecilho para a economia naquela época.

Agora, ele acrescentou a afirmação bizarra de que o aumento das tarifas (no mundo) causou a Depressão da década de 1930 e que as tarifas Smoot-Hawley (uma lei de 1930 que criou impostos de importação para proteger a economia americana) chegaram tarde demais para salvar a situação. A realidade é que as tarifas tornaram a Depressão muito pior, assim como prejudicam todas as economias atualmente. Foram as meticulosas rodadas de negociações comerciais nos 80 anos seguintes que reduziram as tarifas e ajudaram a aumentar a prosperidade.

Em termos econômicos, as afirmações de Trump são totalmente sem sentido. O presidente diz que as tarifas são necessárias para fechar o déficit comercial dos Estados Unidos, que ele vê como uma transferência de riqueza para os estrangeiros. No entanto, como qualquer economista do presidente poderia ter dito a ele, esse déficit geral surge porque os americanos optam por economizar menos do que o país investe - e, o que é crucial, essa realidade de longa data não impediu que sua economia superasse a do restante do G7 por mais de três décadas.

Não há motivo para que suas tarifas extras eliminem o déficit. Insistir em um comércio equilibrado com cada parceiro comercial individualmente é uma loucura - como sugerir que o Texas seria mais rico se insistisse em um comércio equilibrado com cada um dos outros 49 Estados, ou pedir a uma empresa que garanta que cada um de seus fornecedores seja também um cliente.

E a compreensão de Trump sobre os aspectos técnicos é patética. Ele sugeriu que as novas tarifas se baseavam em uma avaliação das tarifas de um país contra os Estados Unidos, além da manipulação da moeda e outras supostas distorções, como o imposto sobre valor agregado. Mas parece que as autoridades estabeleceram as tarifas usando uma fórmula que considera o déficit comercial bilateral dos Estados Unidos como uma parcela dos produtos importados de cada país e o divide pela metade - o que é quase tão aleatório quanto taxá-lo pelo número de vogais em seu nome.

Esse catálogo de tolices trará danos desnecessários aos Estados Unidos. Os consumidores pagarão mais e terão menos opções. O aumento do preço das peças para os fabricantes americanos, ao mesmo tempo em que os livra da disciplina da concorrência estrangeira, os deixará menos competitivos. As ações da Nike, que tem fábricas no Vietnã (tarifa: 46%), caíram depois do anúncio. Será que Trump realmente acha que os americanos estariam em melhor situação se ao menos costurassem seus próprios tênis de corrida?

O resto do mundo compartilhará o desastre e deverá decidir o que fazer. Uma questão é se deve ou não retaliar. Os políticos devem ser cautelosos. De acordo com Trump, as barreiras comerciais prejudicam aqueles que as criam. Como é mais provável que elas façam Trump dobrar a aposta do que recuar, elas correm o risco de piorar as coisas - possivelmente de forma catastrófica, como na década de 1930.

Em vez disso, os governos devem se concentrar no aumento dos fluxos comerciais entre si, especialmente nos serviços que impulsionam a economia do século XXI. Com uma participação de apenas 15% na demanda final por importações, os Estados Unidos não dominam o comércio global da mesma forma que dominam as finanças globais ou os gastos militares. Mesmo que interrompesse totalmente as importações, de acordo com as tendências atuais, 100 de seus parceiros comerciais teriam recuperado todas as exportações perdidas em apenas cinco anos, calcula o Global Trade Alert, um think tank. A União Europeia, os 12 membros do Acordo Transpacífico, a Coreia do Sul e pequenas economias abertas como a Noruega representam 34% da demanda global por importações. Esse esforço deve incluir a China? Muitos no Ocidente acham que as empresas estatais chinesas violam o espírito das regras do comércio global e, no passado, elas usaram as exportações para absorver a capacidade excedente. Essas preocupações se agravarão se mais produtos chineses forem redirecionados para fora dos Estados Unidos. A criação de um sistema de comércio com a China é desejável, mas só será viável se ela reequilibrar sua economia em direção à demanda doméstica para aliviar as preocupações com o dumping.

Além disso, a China poderia ser obrigada a transferir tecnologia e investir em produção na Europa em troca de tarifas mais baixas. A UE deve centralizar suas regras de investimento para que possa fechar acordos que abranjam o IED e deve superar sua aversão a grandes pactos comerciais e aderir ao CTPP, que tem maneiras de resolver algumas disputas.

A loucura do Rei Donald

Se isso parece cansativo e lento, é porque a integração sempre é assim. Lançar barreiras é mais fácil e mais rápido. Não há como evitar o caos que Donald Trump causou, mas isso não significa que sua insensatez esteja destinada a triunfar.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.