The Economist: Só a recuperação do mercado de ações não será suficiente para reanimar a China

Finalmente, os formuladores de políticas da China piscaram os olhos. Durante 18 meses, mesmo quando a deflação se instalou e o sentimento econômico se deteriorou, o estímulo foi indiferente e fragmentado. Então, na semana passada, houve uma reviravolta tardia. As autoridades lançaram uma série de medidas de flexibilização, sugerindo que seu limite de dor havia sido atingido.

PUBLICIDADE Os mercados de ações estão se regozijando. Com a reabertura do mercado de Hong Kong em 2 de outubro, após um feriado, as ações subiram mais de 6%, somando uma alta de 20% em apenas seis frenéticos dias de negociação. Mas a China precisará de ainda mais estímulos para escapar de sua armadilha deflacionária. A mudança de humor começou com o banco central. Em 24 de setembro, uma semana após o Federal Reserve dos EUA ter flexibilizado a política e dado a ele mais espaço de manobra, o Banco Popular da China cortou as taxas de juros, diminuiu as exigências de reservas para os bancos e reduziu o custo das hipotecas existentes. A instituição também anunciou novas ferramentas para estimular o mercado de ações.

Em seis dias, ações da China subiram mais de 20% Foto: Golden House Images/adobe.stock

Dois dias depois, o Partido Comunista da China prometeu deter o declínio do mercado imobiliário e combater a desaceleração econômica com mais força. Relatos da mídia sugerem que o governo central poderá em breve tomar emprestado mais 2 trilhões de yuans (US$ 285 bilhões ou R$ 1,5 trilhão), ou cerca de 1,5% do PIB. Metade do valor ajudará as autoridades locais a lidar com suas dívidas; a outra metade será destinada aos consumidores, incluindo ajuda direta às famílias com mais de um filho.

As medidas representam uma mudança há muito esperada no estilo e na urgência da formulação de políticas da China. Durante meses, parecia que o governo estava com medo de fazer muito, em vez de pouco, para ajudar a economia. Xi Jinping, o governante da China, desdenhava de generosas doações às famílias, que ele temia que prejudicassem sua autossuficiência.

Os líderes nacionais não conseguiram controlar a queda no mercado imobiliário do país, deixando que as cidades criassem respostas sem a ajuda suficiente de Pequim. Os governos locais estavam tão carentes de dinheiro que pioraram a desaceleração, cortando gastos e perseguindo as empresas em busca de taxas e impostos atrasados.

Em comparação com os esforços de estímulo anteriores, as medidas mais recentes foram mais bem comunicadas e coordenadas, e mais direcionadas aos consumidores. Porém, depois de sua lentidão, as autoridades enfrentarão uma tarefa difícil para reavivar o sentimento e os gastos.

Mesmo que todas as medidas fiscais relatadas sejam confirmadas, elas não têm a escala necessária. Para reavivar o crescimento e a inflação, muitos economistas acreditam que a China precisa de um estímulo de 7 trilhões a 10 trilhões de yuans (R$ 5,44 trilhões e R$ 7,78 trilhões), o que equivaleria a 2,5% a 4% do PIB se distribuído ao longo de dois anos.

As autoridades também precisam dizer como irão interromper a queda no mercado imobiliário. Isso pode exigir que o governo central garanta a entrega de propriedades pré-vendidas, mas inacabadas. Ele também precisa lidar com a quantidade de apartamentos que concluídos, mas não vendidos. Pequim quer que as empresas estatais os comprem e os convertam em casas econômicas. No entanto, não está investindo dinheiro suficiente.

Com um estímulo suficientemente grande, a economia da China teria uma chance de sair de seu marasmo deflacionário. Com o tempo, os consumidores poderiam se sentir confiantes o suficiente para gastar e as empresas para investir. O estímulo da China também seria sentido em todo o mundo, mas de forma diferente do que foi no passado.