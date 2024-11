A doutrina e a jurisprudência terão papel decisivo. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem esvaziado os seguros-garantia de responsabilidade civil de administradores de empresas (D&O). Durante décadas, os seguros-garantia e D&O não sofriam reclamações. Com a Operação Lava Jato o cenário mudou. As carteiras foram afetadas catastroficamente. As resseguradoras fecharam as torneiras das indenizações. Jorraram recusas de pagamento.

Piorando o cenário aos segurados e beneficiários, sucessivas decisões têm maltratado esses seguros que, como outros, se convertem em verdadeiros “pastéis de vento”. Basta olhar para o D&O. Os administradores de empresas tendem a ser acusados de agir com dolo ou culpa grave. O STJ vem decidindo que, mesmo sem condenação judicial transitada em julgado, o D&O não funciona para o acusado e seus cossegurados, ainda que estes sejam inocentes.