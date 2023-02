Tok&Stok contrata consultoria para reestruturar dívida de R$ 600 milhões

São Paulo, 16/02/2023 - A Tok&Stok é mais uma empresa do varejo que experimenta novas dificuldades após o evento da Americanas. A companhia contratou a consultoria Alvarez & Marsal para fazer uma avaliação da situação de seu caixa e propor alternativas para renegociação das dívidas e uma eventual capitalização, apurou o Estadão/Broadcast.

Uma eventual capitalização poderia vir dos acionistas fundadores da companhia. Estima-se que suas dívidas estejam em cerca de R$ 600 milhões e há relatos de que um corte de cerca de 200 pessoas foi feito em agosto do ano passado.

A crise da Americanas estremeceu a confiança no setor de varejo e várias companhias estão tendo dificuldades para renovar ou tomar novos empréstimos. “Isso apertou o caixa de todo mundo”, afirmou uma fonte. No caso da Tok&Stok, a companhia teria feito um grande estoque para o período do Natal e não desovou como o planejado, desorganizando seu capital de giro. Todo o segundo semestre de 2022, na verdade, foi de vendas baixas para as varejistas de modo geral.

Gestora Carlyle Group é uma das acionistas da Tok&Stok, junto com família francesa Foto: Jonathan Ernst / Reuters

O setor de varejo vem de dois anos de dificuldades. A subida abrupta dos juros pegou uma série de empresas de surpresa em um momento de alto endividamento após a pandemia de covid-19.

Os acionistas da Tok&Stok são fundos da gestora Carlyle Group e a família francesa Dubrule, que eventualmente poderiam capitanear uma injeção de capital.