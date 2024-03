Vale é selecionada por governo americano para negociar financiamento de US$ 283 milhões

A Vale USA (subsidiária da Vale) foi selecionada pelo Departamento de Energia do governo dos Estados Unidos para iniciar negociações de concessão de financiamento para o desenvolvimento de uma unidade industrial de briquetes de minério de ferro no país. O produto foi desenvolvido pela Vale ao longo das últimas décadas para diversificar o portfólio e atender uma demanda global crescente por soluções para a transição energética. O produto pode reduzir em até 10% as emissões de CO² na siderurgia.

O financiamento ocorreria no âmbito da Bipartisan Infrastructure Law (Lei Bipartidária de Infraestrutura) e da Inflation Reduction Act (Lei de Redução da Inflação), como parte do Industrial Demonstrations Program (Programa de Demonstrações Industriais). A Vale negociará um financiamento de até US$ 282,9 milhões para o projeto nos EUA e busca desenvolver unidades adicionais e customizadas no Brasil e no mundo, para atingir cerca de 100 milhões de toneladas por ano (Mtpa) de produção de aglomerados a partir de 2030, incluindo briquetes e pelotas de minério de ferro.

A planta será a primeira no mundo a aplicar o processo patenteado de aglomeração a frio de briquetes para a rota de redução direta.

Vale receberá financiamento do governo americano para unidade industrial de briquetes de minério de ferro Foto: Fabio Motta / Estadão

Segundo comunicado da mineradora, o projeto foi selecionado por meio de um mecanismo focado no estímulo a tecnologias inovadoras que possam entregar soluções em escala comercial para proporcionar reduções significativas de emissões nos setores de difícil abatimento.

O briquete é produzido a partir da aglomeração em baixa temperatura de minério de ferro de alta qualidade, utilizando uma solução tecnológica de aglomerantes que conferem ao produto final alta resistência mecânica. A primeira planta do mundo foi inaugurada pela Vale em 2023, em Vitória (ES).