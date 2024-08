De acordo com dados da consultoria Argos, o minério de ferro para entrega em Qingdao (principal porto da região norte da China) caiu para US$ 92,2 a tonelada, a mais baixa cotação desde novembro de 2022 e abaixo do valor de referência dado pelo mercado, de US$ 100 a tonelada. Aponta-se que US$ 100 é o valor de referência, indicando que abaixo desse piso a produção de alto custo começa a se tornar não lucrativa, segundo reportagem do jornal inglês Financial Times deste domingo, 18.

Na bolsa de commodities chinesa de Dalian, na sexta-feira (16), os contratos do minério de ferro com maior negociação, de janeiro de 2025, fecharam em queda de 0,99%, a 697 yuans (US$ 97,12) a tonelada.