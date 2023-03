Valores a receber: saiba como resgatar o dinheiro esquecido de pessoas falecidas

O Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central (BC), foi reaberto nesta terça-feira, 7, para que as pessoas possam pedir o resgate de dinheiro esquecido em bancos e outras instituições. Nesta nova fase, uma das novidades é o resgate de valores de pessoas falecidas por seus herdeiros e testamentários.

A consulta dos valores é feita exclusivamente pelo site https://valoresareceber.bcb.gov.br. É o único endereço disponibilizado pelo Banco Central com esse objetivo.

É preciso realizar a consulta usando o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida.

Como fazer o resgate

Se o resultado da consulta for positivo, o usuário deverá clicar em “Acessar o SVR”. Se não houver fila de espera, ele será direcionado para a página de login do site gov.br. É preciso fazer login com a conta do herdeiro ou inventariante, que precisa ser de nível prata ou ouro.

O usuário irá acessar a opção “Valores para Pessoas Falecidas” dentro do sistema e digitar o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida. Depois, deverá ler e aceitar o Termo de Responsabilidade de consulta a dados de terceiros, para confirmar que está autorizado a realizar a consulta, por ser herdeiro (a), testamentário (a), inventariante ou representante legal da pessoa falecida. Só pessoas em uma dessas condições estão autorizadas a solicitar o resgate dos valores.

Banco Central liberou consulta para "dinheiro esquecido" da população Foto: André Dusek / Estadão

Ao seguir esses passos, o usuário deve ver na tela a faixa do valor a receber, o nome e os dados de contato da instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor.

Para solicitar o resgate, o usuário deverá entrar em contato diretamente com a instituição, por meio dos dados de contato fornecidos no SVR e perguntar sobre a documentação necessária para receber o valor da pessoa falecida. O resgate será feito de acordo com o que foi combinado com a instituição financeira.

O usuário poderá exibir o comprovante, que tem informações como dados do beneficiário falecido, a faixa de valor a receber e a instituição onde está o dinheiro. É possível salvar, imprimir ou compartilhar o comprovante.

Alertas

O BC alerta que todos os serviços do SVR são totalmente gratuitos e a população não deve fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

A instituição esclarece que não envia links nem entra em contato para tratar sobre os valores a receber, nem para confirmar dados pessoais, e que o usuário não deve clicar em links suspeitos recebidos por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Os links podem ser maliciosos, colocando em risco a segurança do usuário.

“Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode te contatar e ela nunca vai pedir sua senha”, diz o BC. Esse contato pode ser realizado eventualmente, apenas pela instituição listada no SVR, por meio de telefone ou e-mail indicados pelo usuário no sistema, para tirar dúvidas sobre a forma de devolução do dinheiro.