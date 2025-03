Volume de serviços recua 0,2% em janeiro ante dezembro, afirma IBGE

“Os dados divulgados hoje se somam aos números estáveis da indústria e reforçam nossa visão de que a economia perdeu fôlego nos últimos meses. Esse movimento, no entanto, não sinaliza uma virada brusca da atividade, na nossa visão”, avaliou a economista Claudia Moreno, do C6 Bank, em comentário. “Apesar do resultado negativo no mês, acreditamos que o setor de serviços deve continuar em expansão ao longo do ano, impulsionado, principalmente, pelo mercado de trabalho aquecido.”

O setor de serviços acumulou uma perda de 1,1% nos últimos três meses sem crescimento, na série com ajuste sazonal: novembro (-0,9%), dezembro (0,0%) e janeiro (-0,2%). O resultado, porém, ocorre após o pico histórico alcançado no mês imediatamente anterior, em outubro, sinalizando, portanto, mais uma devolução apenas parcial dos ganhos diante da base de comparação elevada do que uma perda de fôlego, apontou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.