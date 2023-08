Eletrobras: Wilson Ferreira Jr renuncia à presidência; Ivan Monteiro, ex-Petrobras, assume o cargo

A Eletrobras informou nesta segunda-feira, 14, que Wilson Ferreira Junior apresentou ao conselho de administração sua renúncia ao cargo de presidente da companhia.

Diante disso, Ivan de Souza Monteiro foi eleito pelo conselho para assumir o cargo. Para seu lugar como presidente do conselho, assume Vicente Falconi Campos, que será substituído por Felipe Villela Dias.

Graduado em engenharia elétrica e em administração de empresas, Ferreira Junior atua há quatro décadas no setor de energia. Foi presidente da CPFL Energia, da CPFL Paulista, do conselho de administração da Bandeirante Energia e da RGE, além de diretor de distribuição da Cesp e presidente da Vibra Energia.

Ivan Monteiro, ex-Petrobras, assumirá o comando da Eletrobras Foto: Fabio Motta / Estadão

Assumiu a presidência da Eletrobras pela primeira vez em 2016, por indicação do então presidente Michel Temer e deixou o cargo em 2021. No ano seguinte, foi convidado a retornar à direção da empresa.

Seu substituto, Ivan de Souza Monteiro, foi CFO do Banco do Brasil e chairman do Credit Suisse. Também presidiu a Petrobras entre 2018 e 2019, no governo Temer.