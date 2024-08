A família toda participa do processo

Se as crianças têm contato com um aprendizado bilíngue, a família toda acaba entrando na diversidade de idiomas e culturas. A dentista Cynthia Cruz Souza, mãe dos gêmeos Beatriz e Guilherme, de 10 anos, afirma que passou a aprender com os próprios filhos. “Eles chegam da escola bilíngue com várias curiosidades que não aprenderiam em uma escola comum. Eles abordam vários temas. É interessante porque a gente aprende em inglês coisas que nem em português sabemos. Isso é muito legal. Agrega muito na convivência em família no dia a dia.”

Cynthia com os gêmeos Beatriz e Guilherme Foto: DIEGO PADGURSCHI

Para a psicopedagoga Danielle Travassos, essa relação com a família também está ligada ao desenvolvimento de competências socioemocionais por meio do conhecimento de outras culturas. “Os responsáveis têm papel fundamental no desenvolvimento e na ampliação do repertório socioemocional das crianças e jovens. Criar momentos de conversa em família, sobre temas que apresentem diversidade cultural, pode ser uma oportunidade para estabelecer novos olhares e reflexões acerca do mundo.”

Danielle também afirma que o ensino bilíngue pode ser utilizado pelos pais como elemento importante desse tema, proporcionando diálogos regulares de diferentes áreas, como culinária, vestimenta e até religião. “Dessa forma, os pais podem mostrar aos filhos o quanto as diferenças enriquecem as relações e como o respeito e a tolerância são fundamentais para uma boa convivência”, acrescenta.