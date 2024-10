Arnaldo Niskier e Laura Laganá são os vencedores do Prêmio Professor Emérito e Guerreiro da Educação

O educador e escritor Arnaldo Niskier e a diretora superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, são os ganhadores deste ano do Prêmio Professor Emérito - Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita. A premiação é uma iniciativa do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com o Grupo Estado. Desde 1997, ela presta homenagem às personalidades que contribuem para melhorar a educação brasileira.

A cerimônia será nesta terça-feira, 15, Dia do Professor, na sede do CIEE, no Itaim, zona sul da capital. Entre os que já receberam o prêmio estão Ruth Cardoso, Miguel Reale, Esther de Figueiredo Ferraz, José Pastore, Hélio Guerra, Antônio Candido, Paulo Vanzolini, Fernando Henrique Cardoso e Raul Cutait.

Arnaldo Niskier é membro da Academia Brasileira de Letras desde 1984. Foto: Arquivo Pessoal

Laura Laganá é diretora superintendente do Centro Paula Souza. Foto: Gastão Guedes

No ano passado, primeiro ano em que a premiação foi dividida em duas categorias, os vencedores foram o atual secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, Vahan Agopyan, e a empresária Viviane Senna. Em 2024, o Prêmio Guerreiro da Educação será dado a Laura, e o Prêmio Professor Emérito, a Niskier.

Arnaldo Niskier é membro da Academia Brasileira de Letras desde 1984 e foi presidente da entidade em dois mandatos. É professor aposentado de História e Filosofia da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Inaugurou 88 escolas públicas do Rio de Janeiro e vendeu mais de 20 milhões de livros - foram 120 escritos até hoje.

Laura Laganá está no Centro Paula Souza desde 1982, onde já foi professora de Matemática, coordenadora, diretora de unidade e, desde 2004, é diretora superintendente da instituição. Foi uma das responsáveis pela expansão das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) a 340 municípios paulistas.