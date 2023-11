Evento apresenta oportunidades de estudo no exterior para negros e indígenas

Turma do Alcance Prep 2022 | Foto: Fundação Lemann

Encontro Alcance, organizado pela Fundação Lemann, acontece online dia 29/11.

O Encontro Alcance, evento organizado há quatro anos pela Fundação Lemann com o objetivo de compartilhar oportunidades e conhecimento sobre estudos no exterior para candidatos negros e indígenas, será realizado no dia 29 de novembro (quinta-feira), das 16h às 17h30.

Interessados poderão assistir à transmissão online, no YouTube da Fundação Lemann.

O evento compõe a Iniciativa Alcance, conjunto de ações da Fundação Lemann que visa promover equidade racial e econômica no acesso a programas de pós-graduação nas melhores universidades do mundo. No encontro, painelistas compartilharão suas experiências internacionais e darão dicas sobre o passo a passo para candidatura aos programas.

"A Fundação Lemann, por meio da Iniciativa Alcance, reafirma seu compromisso em contribuir para que mais brasileiros negros e indígenas tenham a oportunidade de se desenvolver em seu pleno potencial e estejam preparados para atuar em espaços de produção de conhecimento de ponta, promovendo a equidade racial na formação de futuros líderes do país", afirma Anna Laura Schmidt, diretora da frente de Lideranças da Fundação Lemann.

Parte da Iniciativa Alcance, as inscrições para o Alcance Prep, jornada preparatória da Fundação Lemann e do Instituto Four que apoia estudantes negros e indígenas para a candidatura em universidades renomadas fora do Brasil, também serão abertas. O preparatório conta com curso de inglês, orientação na escolha dos programas, universidades e preparação da documentação, além de cobertura dos custos de candidatura e dos testes de proficiência.

No mesmo dia, também serão divulgadas novas bolsas de estudo integrais para brasileiros negros e indígenas oferecidas em parceria com o Chevening, programa do governo britânico para estudantes estrangeiros.

Sobre a Fundação Lemann

A Fundação Lemann acredita que um Brasil feito por todos e para todos é possível. Para isso, é necessário um país que investe e estimula o seu maior potencial: gente. Por isso, a Fundação Lemann trabalha por uma educação pública de qualidade e no apoio ao desenvolvimento de lideranças comprometidas a resolver os grandes desafios sociais do país. Saiba mais AQUI.

Serviço - Encontro Alcance 2023

Data: 29/11

Hora: 16h

Plataforma YouTube da Fundação Lemann

