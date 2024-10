Divulgação/Escola Eleva Foto: Tarso Figueira

Com inauguração prevista para novembro, a Land School Pituba já está com inscrições abertas. O novo campus em Salvador foi construído em uma área de 18 mil m², no bairro Costa Azul.

PUBLICIDADE Extensão das renomadas escolas da Gurilândia, a unidade inovadora está preparada para proporcionar uma excelente experiência educacional a 1.200 alunos do 4.º ao 9.º ano do ensino fundamental inicialmente, onde integrará a natureza ao currículo acadêmico, promovendo um senso de consciência ambiental e conectividade. Para isso, conta com instalações de última geração, incluindo três laboratórios bem equipados, salas de artes, salas de música, ginásio coberto, campo de futebol, duas quadras poliesportivas, piscina semiolímpica, campo de futebol, 32 salas de aula modernas e especialmente construídas e um playground com amplo espaço comum. As instalações em Salvador são consideradas referências mundiais. O projeto recebeu um investimento de mais de R$ 100 milhões do Inspired Education, grupo líder global de escolas premium que educam mais de 85.000 alunos em seis continentes. “Operamos algumas das escolas líderes em todo o mundo, bem como no Brasil, com a Eleva e a Gurilândia. Estamos construindo um campus de última geração, que vai abranger as melhores práticas globais de algumas de nossas 111 escolas ao redor do mundo e que proporcionarão acesso aos pais e alunos de programas de intercâmbio, acampamentos de verão e oportunidades internacionais”, afirmou Nadim Nsouli, fundador, CEO e presidente do Inspired Education Group.

Land School em Salvador

Inaugurada em 2019, a primeira unidade da Land School em Salvador fica no bairro da Federação. Atualmente, o local conta com aproximadamente 540 alunos.

A trajetória da Land School na cidade ganhou um novo capítulo em 2021, quando a escola foi autorizada a oferecer o programa de nível intermediário do International Baccalaureate (IB), denominado Middle Years Programme (MYP), para alunos de 11 a 16 anos de idade. Agora, a trajetória em Salvador ganha um novo capítulo com a unidade no bairro Costa Azul.

“A Land School Pituba se tornará uma das escolas líderes no Brasil e oferecerá um ambiente que não apenas inspira o aprendizado, mas também estimula o crescimento dos alunos em todos os três pilares do Inspired – acadêmico, esportivo e as artes cênicas”, ressaltou Paulo Moraes, CEO do grupo internacional no Brasil.

Quem é a Land School?

A Land School é uma extensão da Gurilândia para alunos desde o ensino fundamental até o ensino médio. A escola visa a orientá-los para carreiras tanto no Brasil quanto no exterior, facilitando intercâmbios entre as melhores escolas do mundo. Para garantir a qualidade permanente, o currículo é avaliado constantemente por órgãos nacionais e internacionais.

Integrante do Inspired Education Group, a escola é autorizada pelo International Baccalaureate, diploma que auxilia os estudantes a desenvolverem um pensamento crítico e independente.

Além disso, a música, dança, drama e as artes visuais estão entre as expressões de criatividade fundamentais que o IB engloba, além de se caracterizarem como manifestações profundas de aprendizado.

A proposta pedagógica da escola compreende frameworks internacionais de aprendizagem, técnicas de linguagem thinking e linguagem acadêmica bilíngue em diversas disciplinas. Por sua vez, o Inspired Education Group é um grupo internacional, líder em escolas premium no mundo, com mais de 111 instituições localizadas em 6 continentes. Em números absolutos, o grupo oferece excelência em educação para mais de 85.000 estudantes em 24 países, da educação infantil ao ensino médio. O trabalho do grupo é baseado em três pilares centrais: excelência acadêmica, esportes, drama e artes cênicas. O Inspired Education está presente em 6 Estados no Brasil, sendo um deles a Bahia, com 4 escolas. Cada escola é pensada individualmente, de acordo com o contexto local, e é ancorada na cultura na qual se encontra. Coletivamente, elas compõem uma unidade que nutre o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos, sua individualidade, talento e autoconfiança, equipando-os para desbravar o mundo com formação bem-sucedida.

Para mais informações sobre a Land School, acesse o site www.landschool.com.br.