Escolher a escola certa para os filhos é uma tarefa que costuma tirar o sono de muitos pais, seja na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. Afinal, a decisão influenciará tanto no conhecimento específico quanto no desenvolvimento pessoal, social e, também, emocional do aluno.

PUBLICIDADE Atualmente, existe uma grande quantidade de instituições de ensino no Brasil, com diferentes estruturas, métodos, abordagens e propostas pedagógicas. Mas, com tantas opções, como identificar qual o melhor caminho para o meu filho? Claro que não existe uma “receita de bolo” para escolher a escola certa. Afinal, a decisão envolve até mesmo critérios subjetivos, como as preferências e o perfil de cada um. Dessa forma, o ponto de partida é avaliar em família quais características o colégio precisa ter e quais são desnecessárias. Com esse processo de criação do ambiente educacional desejado concluído, é chegada a hora de conhecer as instituições em busca do projeto ideal para o desenvolvimento desejado.

Busca pela escola ideal

Em um mundo cada vez mais conectado e inovador, é importante lembrar que passamos por um processo de transformação, com mudanças significativas nas profissões, nas comunicações e, até mesmo, na forma de conviver em sociedade.

Por isso, torna-se indispensável avaliar alguns pontos antes de escolher a escola para o seu filho. Para facilitar esse processo, separamos algumas orientações valiosas. Confira:

1. Visão educacional

Na busca pela escola ideal para o seu filho, um dos pontos para avaliar é a visão educacional. A abordagem adotada pela instituição fará toda a diferença na formação do aluno como um cidadão preparado para os atuais e futuros desafios.

Além de atuar pela excelência acadêmica, o colégio precisa abordar outros pontos relevantes para a formação de uma nova geração de líderes e, principalmente, cidadãos. Entre eles, podemos destacar: criatividade, inteligência emocional, proatividade, visão de mundo e cidadania.

2. Metodologia de ensino

A metodologia de ensino representa a “caixa de ferramentas” utilizada para a transmissão dos conhecimentos necessários para a formação do estudante. Dessa forma, o colégio organiza e coloca em prática diferentes processos para trabalhar as diferentes áreas de conhecimento, respeitando cada etapa do aprendizado.

Com resultados realmente surpreendentes, a metodologia ativa é um exemplo. Por meio de projetos e atividades estruturadas, os estudantes se engajam na solução dos desafios apresentados.

3. Aprendizado de outras línguas

Muitas escolas atualmente oferecem o ensino bilíngue em busca de inserir os estudantes no atual contexto global. O diferencial está, porém, em realmente propiciar a aquisição de um novo idioma, garantindo a fluência desejada.

No processo de avaliação para a escolha da escola ideal, os pais devem examinar com muita atenção esse ponto, identificando se a escola consegue ensinar corretamente o inglês, mas sem deixar de lado a importância da língua materna.

4. Uso da tecnologia no aprendizado

É impossível desprezar a importância das novas tecnologias para a sociedade. Atualmente, diferentes soluções fazem parte do dia a dia das pessoas, contribuindo em inúmeras tarefas.

No ambiente escolar isso não é diferente. Quando inseridas em um projeto bem estruturado, as soluções tecnológicas facilitam e amplificam o aprendizado. Portanto, esse se torna mais um ponto que os pais precisam avaliar ao escolher a escola ideal para os filhos.

5. Inteligência emocional

O ambiente escolar tem grande contribuição para a formação de um cidadão, capaz de superar adversidades e de conviver bem em sociedade. Ao entender a importância do tema, algumas escolas desenvolvem atividades específicas para trabalhar a inteligência emocional, abordando diferentes temas de acordo com a faixa etária, o que facilita ao estudante aprender a lidar corretamente com diferentes sentimentos.

Outros pontos relevantes

Durante a jornada para encontrar a escola ideal, os pais precisam ainda avaliar outros pontos relevantes, como a infraestrutura e os recursos, as atividades extracurriculares disponíveis, o currículo dos professores, tamanho das turmas, entre outros.

É indicado ainda consultar a reputação da escola, conversando com outros pais. Lembre-se que a instituição de ensino precisa estar em sintonia com os valores e princípios da família, contribuindo assim para a formação do aluno.

Certamente, a escolha da escola para o filho é um processo que exige cuidado dos pais. Mas certamente essa dedicação fará toda a diferença no desenvolvimento acadêmico e social do aluno.

