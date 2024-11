USP e mais 5 universidades vão encurtar caminho para o doutorado; saiba o que muda

A partir de 2025, a pós-graduação na Universidade de São Paulo (USP) e em mais cinco instituições públicas de ensino superior paulistas - estaduais e federais - vai ficar mais rápida e menos voltada para a academia. O estudante poderá mudar diretamente para o doutorado depois de um ano de mestrado, o que deve reduzir o tempo para se formar doutor, dos atuais cerca de nove anos para cinco anos.

Também assinam o protocolo:

Universidade Estadual Paulista (Unesp);

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp);

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp);

Universidade Federal do ABC (UFABC);

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A medida autoriza a reformulação dos cursos, algo inédito desde a década de 1960, mas não obriga que todos os programas de pós dessas instituições façam essa flexibilização.

PUBLICIDADE “Pelo formato mais austero, hierarquizado, atualmente a perspectiva é a de formação de professores para universidades, o que é ótimo. Mas também há alunos que querem trabalhar na indústria, com inovação, empreendedorismo, montar uma startup”, diz o pró-reitor de pós-graduação da USP, Rodrigo Calado

“Precisamos oferecer também essas trilhas formativas mais voltadas para a sociedade, para além da academia”, acrescenta. Segundo ele, a ideia surgiu na USP e foi difundida para as outras instituições.

A intenção é também a de atrair mais estudantes para a pós, cujo número de matriculas vem caindo cerca de 5% nos últimos anos na instituição. Mesmo assim, a USP é responsável pela maior parcela de doutores formados no País.

O Brasil tem 319 mil estudantes de pós-graduação, número que vem se mantendo estável desde 2019. Em comparação com os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a taxa de doutores ainda é baixa n País. São 11,3 doutores para cada 100 mil habitantes, quando na OCDE o índice é de 21,9.

O novo modelo que será implementado foi inspirado em países como Austrália, Alemanha e Inglaterra, diz Calado. Hoje, nas universidades brasileiras, em geral, o tempo para se formar mestre chega a quatro anos e, para se formar doutor, outros quatro. Contando com pelo menos um ano entre uma titulação e outra, chega-se a nove anos de pós. “É muito tempo e isso desestimula”, afirma o pró-reitor.

A reformulação dos programas também exige que haja um primeiro ano de curso interdisciplinar, ou seja, que envolva outras áreas de conhecimento que não só a que o aluno cursou na graduação. No fim deste primeiro ano do mestrado, os estudantes farão um exame de qualificação e terão seu projeto de pesquisa avaliado. Se aprovados, nesse momento poderão optar por seguir no mestrado (para conclusão em um ano) ou convertê-lo em doutorado (para conclusão em até quatro anos).

“O mestrado era visto como quase ‘treino’ para o doutorado, o que o desvalorizava. Agora ele terá função mais final, com preparação para o mercado de trabalho docente ou aprofundamento do conhecimento numa área profissional”, afirma Calado.

Segundo a USP, a medida tem também o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), que se comprometeram a adaptar as bolsas para os pesquisadores às mudanças.