Brasil fica entre os piores em ranking global de Matemática e Ciência; veja questões cobradas

Metade das questões da prova de Matemática para alunos do 4º ano no Trends in International Mathematics and Science Study, conhecido como TIMSS, foi sobre números inteiros em adição, subtração, multiplicação e divisão. Outros 30% do exame são com perguntas de geometria, como medidas de comprimento e cálculos de áreas. O exame foi realizado em 2023 em dezenas de países e os resultados foram divulgados mundialmente nesta quarta, 4.

O desempenho dos alunos de 9 anos deixou o Brasil na 55ª posição entre 58 países na prova de Matemática, na frente apenas de Marrocos, Kuwait e África do Sul. O País fica ainda atrás de Irã, Bósnia e Cazaquistão. Em Ciência, a maior parte da prova foi dedicada a conceitos relacionados a ciclos de vida, hereditariedade e saúde humana. Há ainda 35% das perguntas sobre estados físicos da matéria (sólido, líquido e gasoso), fontes de energia, conceitos básicos sobre luz, som, eletricidade e magnetismo. E uma parte dedicada à Terra e ao Sistema Solar.

Conforme os acertos, os alunos vão alcançando os níveis de dificuldade do exame: baixo, intermediário, alto e avançado.

Uma das perguntas que fazem parte do nível avançado do 4º ano de Matemática, o mais alto que o aluno poderia alcançar, pede para que se calcule quantas sacolas serão necessárias para guardar uma quantidade específica de bolas de tênis e de futebol. Só 1% dos brasileiros acertaram questões como essa.

Já uma questão de nível baixo em Ciência pedia que a criança identificasse o material de uma colher que aquece quando é colocada numa panela com sopa quente. Cerca de 60% dos brasileiros acertaram perguntas com esse padrão.

Em ambas as idades, estudantes que disseram gostar muito de Matemática tiveram resultados melhores do que os afirmaram o contrário. O mesmo ocorreu com alunos que disseram defender fortemente a preservação do ambiente, que pontuaram mais alto, em contraste com aqueles que dizem “valorizar um pouco” a questão”.

Algumas questões foram feitas em formato de teste, com alternativas, outras exigem que a resposta seja escrita. A prova foi feita em computador. Ela leva em conta conhecimento e raciocínio, com resolução de problemas muitas vezes familiares aos estudantes.

O TIMSS divulga apenas alguns exemplos de questões em cada nível de dificuldade, em inglês, mas eram foi traduzidas quando aplicadas em cada país.

Veja exemplos de perguntas para o 4º ano do TIMSS:

Questão do 4º ano de Matemática, de nível avançado: Um treinador precisa colocar 40 bolas de tênis e 10 de futebol em sacolas. Se em cada sacola cabem 8 bolas de tênis e 2 de futebol, como o treinador por calcular o total de sacolas que vai precisar? A resposta é alternativa D Foto: Reprodução/TIMSS

Questão de Matemática para o 4º ano, de nível intermediário: Coloque os números nas caixinhas para tornar as frases verdadeiras, usando os cartões numéricos. A criança precisava saber qual número somado a 5 dava um resultado maior que 12. E qual número subtraído de 20 dava um resultado maior que 15. Os dois números que deveriam ser escolhidos eram 8 e 3, como já está no exemplo. Foto: Reprodução/TIMSS

Questão de Ciência para o 4º ano, de nível avançado: A figura mostra dois trens que estão carregando imãs. Diz que uma criança move o trem B em direção ao trem A e pergunta o que ocorre com o trem A? É preciso ainda explicar a resposta correta, dizendo que ele move para longe do trem B porque polos iguais se repelem. Foto: Reprodução/TIMSS

Questão de Ciência para o 4º ano, de nível baixo: Jenny mexe uma panela com uma sopa quente e deixa a colher lá dentro. Mais tarde, a colher está muito quente para ser retirada. Qual o material mais possível dessa colher ser feita? A resposta é metal Foto: Reprodução/TIMSS

Questão de Ciência para o 4º ano da prova, de nível alto: A imagem mostra a Terra orbitando em torno do Sol e pergunta qual a estação nesse momento na cidade A. A resposta correta é "verão" Foto: Reprodução/TIMSS

No 8º ano, a prova de Matemática já cobra também álgebra, dados e probabilidade. Os cálculos passam a incluir frações, decimais e porcentagens. Na geometria, os alunos precisam calcular perímetros, áreas e volumes.

Em Ciência, há questões de Biologia, Química e Física, como estrutura celular, fotossíntese, uso da tabela periódica, eletricidade e força. E 20% da prova é destinada a temas relacionados à Terra, ao Sistema Solar e ao universo.

Veja exemplos de perguntas para o 8º ano do TIMSS:

Questão de Ciência para o 8º ano, de nível baixo: O desenho mostra o lixo sendo levado em uma estrutura que se move. Algumas partes está sendo removidas por meio da eletromagnética e o resto vai para uma caixa. O que acontece com cada um dos materiais? Os alunos precisam dizer quais desses materiais serão removidos pelo imã e quais cairão na caixa: latas de aço, copos de plástico, latas de alumínio, jornais, pregos de ferro Foto: Reprodução/TIMSS

Questão de Matemática para o 8º ano, de nível alto: Encontre os valores de x e y para que a sentença seja verdadeira. As respostas são 3 e 1 Foto: Reprodução/TIMSS