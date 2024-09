Colégio FAAP incentiva aluno a descobrir sua vocação

Integrar um complexo cultural efervescente é um dos grandes diferenciais do Colégio FAAP, fundado em 1988 na capital paulista. Além do convívio próximo às mais diversas manifestações artísticas e culturais, os alunos têm acesso gratuito a todas as atividades do complexo, incluindo teatro, cinema e o Museu de Arte Brasileira (MAB).

“O Colégio oferece um ensino alinhado ao desejo de muitos jovens hoje, que pretendem empreender, abrir negócios”, diz Luís Sobral, CEO da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). “Para empreender, é preciso inovar. Para inovar, é preciso criatividade. Para estimular a criatividade, há duas frentes clássicas: ciência e arte. O caminho escolhido pela FAAP, desde suas origens, há 77 anos, é o da arte”, descreve Sobral.

O Colégio FAAP tem mais de 50 itinerários de formação, proporcionando aos amplas possibilidades de descobrirem e explorarem suas vocações Foto: Paulo Vitale/Colégio Faap

Continua após a publicidade

Mais do que um simples desejo, empreender será um caminho necessário, já que as projeções indicam que a maioria das profissões que conhecemos hoje deixarão de existir num horizonte de poucas décadas. É por isso que o Colégio FAAP desenvolveu um sistema com mais de 50 itinerários de formação, proporcionando aos estudantes amplas possibilidades de descobrirem e explorarem suas vocações. É possível escolher disciplinas que aprofundam áreas específicas de conhecimento – um exercício de autonomia, liderança e preparação para os desafios do mundo contemporâneo.

Soft skills

Ao despertar o pensamento crítico e a sensibilidade para a arte e a cultura, a formação oferecida pelo Colégio FAAP contribui para ampliar a vivência dos estudantes. Isso resulta em fortalecimento não apenas do repertório acadêmico, mas também das habilidades de relacionamento – as famosas soft skills, tão valorizadas no mercado de trabalho atual.

Continua após a publicidade

Uma das novidades em implantação no Colégio FAAP é a bolsa de 20% para ingresso em qualquer curso de graduação do Centro Universitário FAAP. O benefício é aplicável a alunos que tenham feito ali a formação completa do Ensino Médio e mantenham o nível de desempenho acadêmico estabelecido para a concessão da bolsa.

A instituição conta com um complexo cultural efervescente Foto: Paulo Vitale/Colégio Faap

Quem cursa o Colégio FAAP desde o 1º ano do Ensino Médio e deseja seguir os estudos na própria instituição passa por um processo seletivo diferenciado: não há prova, e sim uma entrevista feita por uma banca. “Conhecemos muito bem cada estudante que esteve por três anos sob a nossa orientação pedagógica. Ao longo desse período, foram inúmeras as provas realizadas. Diante disso, não há por que definir o ingresso com uma única prova”, explica Sobral.

Continua após a publicidade

Infraestrutura ampla

O Colégio FAAP está ganhando áreas exclusivas, com pátio e entrada para carros independente da graduação, proporcionando ainda mais segurança e praticidade. Mesmo com essas mudanças, os alunos continuarão tendo acesso à ampla e moderna infraestrutura do Centro Universitário FAAP.

O Colégio FAAP vai ganhar áreas exclusivas, com pátio e entrada para carros independente da graduação Foto: Paulo Vitale/Colégio Faap

Continua após a publicidade

As instalações incluem a nova ala audiovisual, a mais moderna e avançada do Brasil, com estúdios de podcast, gravações e cinema, sala de cinema de última geração, ilhas de edição e muito mais. Há também laboratórios de ciências, tecnologia e artes muito bem equipados, bibliotecas, quadras esportivas (incluindo beach tennis, com aulas gratuitas), academia com os melhores aparelhos do mercado, espaço de convivência e praça de alimentação.

São mais de 40 oficinas e ateliês à disposição dos estudantes, em temas como xilogravura, confecção de joias e estamparia, entre vários outros. Em meio aos estímulos tecnológicos mais avançados, a instituição está instalando um laboratório de revelação de fotografia analógica, para que os jovens entendam a essência do processo. Outra novidade é a bolsa de 100% no curso de inglês da Alumni, para todos os alunos e independente do nível de domínio do idioma.

Ligação forte

Continua após a publicidade

Além da unidade em São Paulo, o Colégio FAAP tem uma unidade em Ribeirão Preto, em funcionamento desde o início dos anos 2000 e hoje consolidado como referência no Ensino Médio do interior paulista. Juntos, os dois estabelecimentos somam cerca de 600 alunos.

“A maior parte dos matriculados nos cursos de graduação da FAAP vem do Colégio FAAP. Isso é um indício mais do que consistente de que quem conhece a instituição não quer sair”, diz Sobral. “Felizmente, temos muitas opções de pós-graduação e de cursos livres para que esse vínculo tão forte se mantenha.”