Quando deixar seu filho dormir na casa de amigos?

Saiba o momento ideal e os cuidados a serem tomados ao deixar a criança dormir fora de casa pela primeira vez

Em certa fase do desenvolvimento, seu filho pode pedir para dormir na casa de um amigo próximo. Uma enquete realizada pelo site parental MadeForMums revelou que a maioria dos pais não deixaria o filho dormir fora de casa com menos de cinco anos. Porém, existe uma idade ideal para esse evento?

Para Juliana Gois, orientadora educacional de apoio à aprendizagem do Colégio Rio Branco, não. "Esta resposta pode variar de acordo com diversos fatores, entre eles a maturidade da criança e a manifestação desse desejo por parte dela". A especialista diz que os responsáveis precisam estar atentos ao nível de independência e autonomia da criança e à sua capacidade de se comunicar e expressar suas vontades e necessidades.

Quais cuidados devem ser tomados?

Juliana Gois afirma que é importante observar como seu filho se relaciona com o amigo em questão. "Busque conhecer a família e saber como é o ambiente da casa dela antes de autorizar que seu filho tenha essa experiência", diz ela. É preciso avaliar os hábitos da família e se haverá outra pessoa que não faz parte da rede familiar que também dormirá na casa naquele dia.

"É indispensável que vocês, enquanto pais, sintam-se seguros e confiem nos responsáveis com quem ele irá ficar", comenta Juliana. Um diálogo franco com a outra família pode ser importante para esclarecer dúvidas, contar sobre seu filho e suas necessidades e perguntar sobre o ambiente. "Deixe o canal de comunicação entre vocês aberto e certifique-se em relação à segurança do seu filho".

Continua após a publicidade

A orientadora sugere levar em consideração desde aspectos físicos, como a existência de redes de proteção na janela de apartamentos, até o quanto a criança já é capaz de reconhecer os limites de intimidade com suas partes do corpo. "Infelizmente o abuso sexual infantil é uma realidade e é preciso se precaver".

Juliana também dá outras dicas para que esse evento seja realizado de forma segura e prudente:

Esteja atento ao telefone quando seu filho for passar a noite fora de casa;

Mantenha contato com aqueles que estarão como responsáveis pelo seu pequeno e coloque-se à disposição para que eles o acionem, caso necessário;

Lembre-se de informar aos responsáveis da família sobre intolerâncias alimentares ou alergias e peça para ser informado caso ele tenha algum desconforto físico;

Informe as medicações que costuma utilizar em situações específicas, caso a família encontre alguma dificuldade em te contactar;

Antecipe as especificidades que souber -- por exemplo, se eles forem vegetarianos, pode ser que o seu filho tenha que se adaptar ou levar a sua própria refeição para a casa do amigo.

A especialista ainda afirma que, caso os pais não estejam se sentindo seguros em permitir que o filho tenha a experiência de dormir na casa do amigo, é possível propor uma situação de convívio por um período menor, como passarem a tarde juntos. "Vale lembrar que, algumas vezes, mesmo que seu filho inicialmente demonstre essa vontade, à noite se sinta inseguro para relaxar ou mesmo ser colocado para dormir por um outro adulto, em outra casa, em outro quarto", diz Juliana.

Como orientar os filhos?

Nem sempre é fácil encontrar as palavras corretas para orientar a criança nesse momento. É importante levar em consideração a idade do seu filho e as características de cada situação. A orientadora dá algumas sugestões do que pode ser dito:

Deixe claro que seu filho pode te ligar caso não esteja se sentindo bem ou mesmo não esteja à vontade para dormir na casa do amigo; Oriente-o sobre o seu comportamento e a necessidade de obedecer aos responsáveis da casa; Dê instruções sobre como ele pode agir caso precise de ajuda ou se sinta desconfortável; Explique para o seu filho que cada família possui seus próprios hábitos e costumes e que ele deverá respeitá-los; Incentive-o a expressar suas vontades e necessidades; Diga para seu filho aproveitar e curtir esse momento novo e especial.

Continua após a publicidade

Benefícios de deixar seu filho dormir na casa de amigos

Após todos esses cuidados e precauções, é possível usufruir dos benefícios que essa etapa pode fornecer para o ser humano em desenvolvimento. Afinal, cada fase do crescimento da criança é importante para que ela se torne um adulto com múltiplas habilidades e experiências. Juliana Gois cita alguns exemplos de como esse evento beneficia o seu filho: