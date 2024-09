Como faculdades se aproximam do mercado: concurso, estágio e até empresa no câmpus

Neste ano, a imersão começou em Goiânia, com visitas companhias do setor agropecuário e logístico, conheceram uma estância onde há produção de leite. Seguiram depois até Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros, onde conversaram com a população quilombola. A viagem terminou em Brasília, onde foram recebidos por juristas e diplomatas.

Além disso, Milena Seabra, diretora executiva da Faculdade Belavista, conta que alunos do Direito têm a chance de aprender diretamente com escritórios renomados, por meio de palestras, experiências imersivas e estágios. Os de Economia, por sua vez, podem experimentar o mercado financeiro e de capitais por meio de estágios durante as férias de verão em fintechs, corretoras e gestoras.

A proximidade com as demandas do mundo do trabalho também se dá pela expertise do quadro de professores, como reforça a diretora executiva. “Nossos cursos são ministrados por professores expoentes em suas áreas, que respondem por cadeiras ou disciplinas em renomadas instituições. Eles têm contato direto com executivos, empreendedores, juristas e empresários, uma forma de facilitar ainda mais a inclusão dos alunos no mundo corporativo.”

‘Perspectiva é sempre a de promover a inserção’

A modalidade com alinhamento mais direto ao mercado é a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), que oferta cursos superiores de tecnologia. Em São Paulo, são opções as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs).

São 79 unidades e 96 cursos com duração de 3 anos e foco na preparação profissional dos estudantes. Eles compreendem dez eixos: Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; e Turismo, Hospitalidade e Lazer.