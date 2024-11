Como interpretar corretamente o enunciado de uma questão do vestibular? Vídeo dá dicas para a prova

Como interpretar corretamente as questões do vestibular? O quarto vídeo do “POV da Lousa”, série do Estadão em parceria com o TikTok, oferece aos vestibulandos recomendações para entender o enunciado das questões, mesmo quando ele traz alguma palavra cujo significado você desconhece.

As dicas são da professora Carol Jesper (@portugueselegal). A primeira é identificar a ideia central do texto. “Faça uma leitura rápida para entender o tema principal. Não se preocupe em entender todas as palavras. Se encontrar uma palavra difícil, não precisa se desesperar. Ela pode estar ali só para te distrair mesmo”, diz.

A professora Carol Jesper, autora das dicas do quarto vídeo da série 'Pov da Lousa' Foto: Reprodução

PUBLICIDADE A segunda dica é se concentrar nas informações importantes que o enunciado pede, como datas, nomes e posicionamentos. “Se encontrar uma palavra desconhecida, tente entender o que está ao redor dela”, afirma a educadora. Carol ressalta que essa orientação vale também para textos em língua estrangeira. “Se você encontrar uma palavra que não conhece, busque palavras semelhantes ao Português. Mas cuidado com os falsos cognatos, que podem te enganar”, alerta a professora.

“Use o contexto a seu favor e se concentre na ideia principal”, resume Carol.

POV da Lousa

O POV da Lousa é uma série de seis vídeos curtos conduzidos por três professores que são também criadores de conteúdo nas redes sociais. O objetivo é oferecer dicas rápidas e valiosas para quem vai enfrentar a segunda fase dos principais vestibulares do Brasil.

Os responsáveis por ajudar os candidatos serão os educadores Victor Polillo (@professorvictorpolillo), especialista em Matemática; Lucas Moreno (@moleculando), de Química; e Carol Jesper (@portugueselegal), dedicada ao Português. No TikTok, eles já são conhecidos pela didática que combina informação técnica e linguagem acessível.

No primeiro vídeo da série, o professor Lucas Moreno (@moleculando) dá dicas para quem vai fazer as provas – é melhor começar pelas perguntas mais fáceis ou pelas mais difíceis? No segundo vídeo, a professora Carol Jesper (@portugueselegal) alerta sobre os erros mais comuns praticados na Redação. No terceiro vídeo, o educador Victor Polillo ensina como evitar erros nos cálculos durante a prova.