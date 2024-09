Como se preparar financeiramente para a faculdade?

“Muitas vezes, o candidato vai na emoção, sem fazer esse tipo de análise. Muitas instituições de ensino oferecem bolsas, integrais ou parciais. Algumas utilizam nota no Enem e outras provas próprias para conceder benefícios”, diz Cíntia Senna, mestre em Educação Financeira. “Um ponto importante é observar o que a faculdade já tem de programas para ajudar na economia do custo mensal do estudante. Às vezes, a gente acaba não olhando e perdendo esses benefícios.”

Mauro Cervellini, especialista em finanças e sócio da MZM Wealth, alerta para a importância do planejamento para os cursos complementares. “Isso deve ser feito desde o início da graduação. O ideal é identificar quais serão os cursos ou especializações necessários para alcançar as metas profissionais e avaliar os custos e o tempo necessário para concluí-los. Assim, o estudante pode começar a reservar uma parte do orçamento todos os meses para esses investimentos futuros e ainda contar com a ajuda dos juros mês a mês, mantendo este dinheiro investido”, aconselha.