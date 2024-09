Por que fazer um curso livre? Entenda como funciona o Coursera e outros

Em parceria com a organização social Women in Cloud, a Coursera e a Microsoft também estão lançando o programa de bolsas Universal Access to Microsoft Skills Scholarship, que oferecerá a 5 mil pessoas em todo o mundo acesso a todas as especializações e certificados profissionais oficiais da Microsoft na Coursera. Essas bolsas, diz a plataforma, estão disponíveis para todos, com foco em mulheres e comunidades marginalizadas. As inscrições já estão abertas.

“Nossa colaboração com a Coursera oferece mais opções para alunos que falam português iniciarem ou mudarem suas carreiras, tornando esses cursos e habilidades acessíveis a pessoas de todas as origens”, diz Elisa Graceffo, gerente geral de conteúdo técnico de aprendizado global na Microsoft. “Esses programas são uma prova do compromisso da Microsoft em fornecer aos alunos as habilidades que não apenas aprimoram suas carreiras, mas também preenchem lacunas de habilidades na indústria.”

As inscrições podem ser feitas por intermédio do link https://bit.ly/4dhQosY.