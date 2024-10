Cursos da ESEG focam ensino forte com grade curricular inovadora

A Faculdade ESEG, do Grupo Etapa, se compromete a formar seus alunos com o que existe de mais atual em termos de conhecimentos e tecnologias, garantindo sempre a oferta de um ensino forte e inovador. “Nossos cursos incorporam as tendências do mercado e principalmente o que será exigido no futuro. A tecnologia é transversal a todas as áreas e, por isso, é parte integrante dos nossos currículos”, explica Dimas Ferreira, diretor acadêmico da Faculdade ESEG, cuja sede está localizada no bairro do Paraíso, zona sul de São Paulo, ao lado do metrô.

Os cursos da Faculdade ESEG incorporam as tendências do mercado

“A inteligência artificial (IA) foi incluída nos currículos há mais de cinco anos. Os cursos de Administração, Economia e Engenharia de Produção têm forte conteúdo de data science [ciência de dados]. No curso de Direito, além do direito digital, o estudante tem também acesso a simuladores”, destaca o diretor.

Além dessas graduações, a ESEG oferece ainda a de Engenharia de Computação, que conta com laboratórios, como o de IA, de robótica e de inovação tecnológica, além da metodologia orientada por projetos que mostram a força da busca por inovações.

A Faculdade fomenta, desde o princípio, as novidades de cada segmento entre os seus alunos, preparando-os para um mercado competitivo, que está sempre em busca de uma solução para ganhar produtividade e reduzir custos.

Para isso, afirma o diretor Ferreira, a ESEG promove o desenvolvimento contínuo da capacidade de inovar de seus estudantes por meio de uma abordagem voltada para a solução de problemas, ao uso de tecnologias avançadas e à realização de projetos práticos, em que o pensamento crítico e criativo e o protagonismo do estudante são estimulados na busca por respostas inovadoras para situações reais.

Com sede localizada no bairro do Paraíso, zona sul de São Paulo, Faculdade ESEG promove o desenvolvimento contínuo da capacidade de inovar de seus estudantes

A força do currículo da instituição advém também da disponibilidade expressiva de professores doutores, mestres e especialistas atuantes em suas áreas, com aulas transformadoras.

Outro diferencial é a existência do Centro de Desenvolvimento de Carreiras. A área é responsável por preparar e acompanhar a construção da carreira do aluno, gerando novas ideias, potencializando resultados e apoiando na superação dos mais diversos desafios dentro do mercado de trabalho.

O suporte acontece de maneira individualizada, por meio de atendimentos de orientação e preparo para participação em processos seletivos, orientação de carreiras, autoconhecimento e elaboração de trilha de desenvolvimento.

Ensino internacional

Se a ideia do aluno é construir uma carreira global, a Faculdade oferece apoio a ele por meio do ESEG International, que orienta e facilita a participação dos alunos em programas de mobilidade acadêmica com instituições parceiras em diversos países e permite que vivenciem intercâmbios sem comprometer sua progressão acadêmica.

Dessa forma, o desejado emprego é quase certo. “A empregabilidade entre nossos egressos em suas áreas de atuação é de 98%. Esta marca expressiva vem sendo obtida em boa medida pelo ensino forte que receberam, contato com professores atuantes no mercado e um currículo sintonizado com a demanda”, finaliza Dimas Ferreira.