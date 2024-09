Cursos de computação do Insper possibilitam formação de nível internacional

Com um enfoque prático baseado em desafios das maiores empresas do País, o Insper oferece uma infraestrutura moderna para aprendizagem, convivência e inovação. Os currículos são atualizados e atendem às exigências do mercado de trabalho, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, conta com professores renomados em suas áreas de atuação e uma metodologia de ensino centrada no aluno. Essas são algumas das características que fazem dos cursos de graduação em Engenharia de Computação e Ciência da Computação do Insper referenciais no País.

Os cursos de graduação da instituição são em tempo integral, das 7h30 às 18h30. O estudante tem de quatro a seis horas de aula por dia, e o restante do tempo é dedicado a desenvolvimento de projetos, trabalhos em grupo e convivência no campus, na Vila Olímpia, um momento importante para o desenvolvimento pessoal e profissional do aluno.

Além da teoria, os alunos do Insper participam de experiências, projetos e trabalhos em grupo Foto: FELIPE COHEN

Com duração de quatro anos, a graduação em Ciência da Computação tem como focos a teoria e os fundamentos da computação aliados ao aprendizado de programação (software). Já o curso de Engenharia de Computação é equilibrado entre desenvolvimento de hardware (como processadores e placas de circuito) e software (códigos e programas). A graduação em Engenharia de Computação tem a duração de cinco anos e é a única da especialidade no Brasil com o selo da Abet, uma das principais acreditações internacionais na área de Engenharia.

Formando líderes

Desde o primeiro dia de aula, os alunos de ambos os cursos são desafiados a lidar com projetos e problemas para clientes e usuários reais, sob orientação de um corpo docente altamente qualificado — composto majoritariamente por professores doutores e PhDs, com atuação de destaque na academia e no setor de tecnologia, em empresas como IBM e Google.

“Nossos cursos de computação estão alinhados com a realidade do mercado, com foco em uma carreira internacional, e valorizam o desenvolvimento das habilidades interpessoais dos alunos, como trabalhar e planejar em equipe, dar feedback e se comunicar bem, tanto de forma oral quanto escrita”, afirma o coordenador de Ciência da Computação, Fábio Miranda. “O profissional que formamos atua com excelência em ambientes corporativos e em equipes. Nossos cursos também são bastante quantitativos, com disciplinas como cálculo, por exemplo.”

Desde o primeiro dia de aula, os alunos são desafiados a lidar com projetos e problemas reais Foto: FELIPE COHEN

O coordenador destaca que a formação em computação do Insper respeita a vocação ampliada da área, com fronteiras intercambiáveis entre as diferentes formações. “Nosso curso de Ciência da Computação oferece uma base sólida mais concentrada em software, enquanto nossa Engenharia de Computação oferece uma formação diversificada contendo hardware e software. Não apenas de forma teórica, mas sobretudo prática, com muitos exercícios e avaliações individuais com sistemas customizados desenvolvidos internamente.”

Estímulo à experimentação

A diretriz da formação prática é apoiada por 22 laboratórios modernos e equipados. Entre eles, destacam-se o FabLab, voltado para projetos de fabricação colaborativa; o TechLab, para prototipagem; o Laboratório de Realidade Virtual e Jogos Digitais; e os laboratórios de Redes e Supercomputação e Arquitetura de Computadores. Segundo Miranda, os estudantes são encorajados a utilizar esses espaços também fora do horário das aulas para o desenvolvimento de projetos próprios e inovadores.]

O processo de seleção dos estudantes do Insper acontece por meio de vestibular, realizado no meio e no final de cada ano. As inscrições para o processo seletivo do final do ano terminam em 31 de outubro. Além dos cursos de computação, o Insper, reconhecido internacionalmente como uma das principais escolas de negócios do mundo, também oferece graduação em Administração, Economia, Direito, Engenharia Mecânica e Engenharia Mecatrônica.