Devo começar o vestibular pelas questões mais difíceis ou pelas mais fáceis? Vídeo ajuda estudantes

Ao fazer vestibular, é melhor começar pelas perguntas mais fáceis ou pelas mais complicadas? O POV da Lousa, série do Estadão em parceria com o TikTok, traz dicas para quem vai enfrentar a segunda fase dos principais vestibulares do Brasil.

No primeiro vídeo da série, o professor Lucas Moreno (@moleculando) dá cinco dicas para quem vai fazer as provas. A primeira recomendação é começar a resolução pelas questões fáceis, para ganhar confiança durante a prova. Depois passe para as médias, e só então vá para as mais complicadas. “Não vai perder tempo travado em uma questão muito complicada”, ensino o professor.

Série do Estadão 'Pov da Lousa': dicas para vestibulandos Foto: Reprodução/Redes sociais

PUBLICIDADE Outra dica é conhecer o formato da prova que será feita. As questões da segunda fase são mais elaboradas do que as da primeira, e cada universidade adota um estilo. Pesquise e veja qual é o formato mais comum da prova que será feita. A terceira dica é ler as provas dos anos anteriores e os gabaritos comentados pela banca ou pelos principais cursinhos. “Eles geralmente mostram o que é esperado de uma boa resposta e até o que evitar”, diz Moreno. A quarta dica: leia com muita atenção os enunciados. “Eles são tão importantes quanto as respostas”, alerta o professor.

A última dica do vídeo é aliviar a tensão. “Respire fundo. Pequenas pausas vão ajudar o cérebro a manter o foco”, recomenda Moreno.

‘POV da Lousa’

“POV” significa “Point of View” (ponto de vista, em sua tradução literal para português), um formato de vídeo muito comum no TikTok. O POV da Lousa é uma série de seis vídeos curtos conduzidos por três professores que são também criadores de conteúdo nas redes sociais. O objetivo é oferecer dicas rápidas e valiosas para quem vai enfrentar a segunda fase dos principais vestibulares do Brasil.

Os responsáveis por ajudar os candidatos serão os educadores Victor Polillo (@professorvictorpolillo), especialista em Matemática; Lucas Moreno (@moleculando), de Química; e Carol Jesper (@portugueselegal), dedicada ao Português. No TikTok, eles já são conhecidos pela didática que combina informação técnica e linguagem acessível.

Cada vídeo da série é legendado e inclui interpretação em Libras, visando a ampliar a acessibilidade do conteúdo. Para acompanhar o POV da Lousa, basta acessar o perfil do Estadão no TikTok. Novas aulas serão disponibilizadas diariamente até 30 de novembro, sempre às 20h.