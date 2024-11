Diretor da PUC-SP diz que casos de intolerância em jogos universitários são frequentes: ‘Todo ano’

“A gente vai fazer avaliação do ponto de vista educacional para buscar quais são as medidas punitivas no âmbito da instituição”, disse ao Estadão o diretor da faculdade de Direito da PUC-SP, Vidal Serrano Nunes Júnior, que não descarta a possibilidade de expulsão dos estudantes.

Para ele, o problema não se restringe apenas à PUC-SP, mas considera que reclamações de agressões e intolerância são recorrentes em outros jogos universitários. “Todo ano tem: em Medicina, Engenharia, Direito. Tem sempre algum problema envolvido”, diz.

Por esse motivo, ele acredita que o episódio de Americana não pode ficar restrito somente a punição, mas reforça a necessidade de a universidade propor um Código de Ética que possa ser compartilhado e respeitado por todos que participam desses eventos universitários.