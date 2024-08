Educação bilíngue facilita admissão em universidades no exterior

A educação bilíngue traz uma série de benefícios para quem deseja estudar em universidades no exterior. Além de garantir o domínio de um segundo idioma, geralmente o inglês, que é fundamental para a comunicação, os estudantes bilíngues saem na frente quando se trata de se preparar para os testes de proficiência exigidos pela maioria das instituições estrangeiras.

André na Escola de Negócios da Universidade da Pensilvânia, nos EUA. Foto: Arquivo Pessoal

Lara Crivelaro, fundadora da Efígie Educacional, empresa que promove a internacionalização entre alunos e instituições estrangeiras, diz que o bilinguismo também desenvolve a capacidade de pensar e aprender em diferentes idiomas, o que facilita a compreensão de conteúdos complexos e a adaptação a diferentes estilos de ensino. “Essa habilidade também ajuda na produção de textos acadêmicos e na participação em debates e discussões em ambientes multiculturais, que são comuns nas universidades internacionais.”

Continua após a publicidade

Outro benefício, segundo ela, é a maior facilidade em se adaptar a novas culturas. “Navegar entre diferentes contextos culturais e linguísticos não só enriquece a experiência universitária, mas também torna esses estudantes mais atraentes para as universidades, que valorizam a diversidade e a perspectiva global em seus corpos estudantis.”

Dominar mais de um idioma permite, ainda, acesso a uma gama mais ampla de conhecimentos, recursos acadêmicos e oportunidades de aprendizado, tanto em termos de conteúdo quanto de experiências extracurriculares, como estágios e programas de intercâmbio. “Isso amplia as possibilidades de desenvolvimento acadêmico e profissional, preparando melhor os estudantes para os desafios no exterior”, ressalta Lara, autora de quatro livros, entre eles A Educação Básica no Palco Internacional: preparando cidadãos globais.

Internacional e bilíngue

Continua após a publicidade

Para Josiane Richter, coordenadora de língua alemã no Colégio Visconde de Porto Seguro, uma educação bilíngue ou plurilíngue traz vantagens para toda a vida, como melhoria cognitiva e a construção neural diferenciada, que contribui para o desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. “O aluno terá muito mais abertura, facilidade e tranquilidade para lidar com o diferente e com o desconhecido, o que será um diferencial valioso ao ingressar em universidades estrangeiras.”

André recebendo o diploma do Abitur (Certificação Internacional Alemã) Foto: Arquivo pessoal

A coordenadora conta que o Porto Seguro passou a ser reconhecido, em 2022, como uma escola internacional, com opções de currículos internacional e bilíngue. O currículo internacional contempla a imersão na língua alemã com professores nativos, da educação infantil ao ensino médio e Abitur (Certificação Internacional Alemã). A matriz curricular atende à legislação educacional brasileira, com aulas em língua portuguesa, e à legislação alemã, conforme o programa de educação do Estado de Baden-Württemberg. No currículo internacional, também estão incluídas aulas de inglês.

Continua após a publicidade

Após concluir os doze anos de escolarização exigidos pela legislação brasileira, o aluno realiza um ano adicional para fazer a prova do Abitur e conseguir uma nota para ingressar nas universidades alemãs. O estudante conquista, assim, duas certificações, a brasileira e a alemã.

Já no currículo bilíngue, há intensificação da carga horária de alemão e inglês, promovendo o domínio desses dois idiomas. Além disso, é mantida a identidade cultural brasileira com aulas em português. A matriz curricular garante os objetivos de aprendizagem da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao mesmo tempo que promove o contato com as culturas alemã e inglesa. Ao longo da vida escolar, há também a possibilidade de migração do currículo bilíngue para o internacional.

Exames e certificações

Continua após a publicidade

A coordenadora explica que, no currículo bilíngue, os alunos podem realizar as provas de proficiência de língua inglesa, alemã e espanhola - o espanhol é ensinado em curso extra. A escola é centro aplicador do exame de Cambridge, do Deutsches Sprachdiplom (DSD), do DELE (certificação de espanhol) e do SAT (Scholastic Assessment Test), um pré-requisito importante para ingresso em algumas universidades no exterior.

Há também a possibilidade de o aluno fazer o exame admissional para frequentar o Studienkolleg, um curso preparatório na Alemanha, para depois estudar em uma universidade alemã.

Os estudantes que cursam o currículo internacional podem fazer a prova do Abitur, cuja nota pode ser utilizada para ingresso nas universidades alemãs, bem como em universidades de outros países, inclusive brasileiras.

Continua após a publicidade

Principais exames

e certificações

Para a admissão em

Continua após a publicidade

universidades no exterior

Inglês

TOEFL (Test of English as a Foreign Language): avalia a proficiência em inglês de não nativos, sendo amplamente aceito em universidades nos Estados Unidos, Canadá e outros países.

IELTS (International English Language Testing System): outra certificação de proficiência em inglês, frequentemente exigida por universidades no Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova Zelândia.

Cambridge English Exams: inclui testes como o C1 Advanced (CAE) e o C2 Proficiency (CPE), que são aceitos em várias universidades, principalmente no Reino Unido e na Europa.

Francês

DELF/DALF (Diplôme d’Études en Langue Française / Diplôme Approfondi de Langue Française): certificações de proficiência em francês, aceitas em universidades na França e em outros países que têm o francês como língua oficial.

Espanhol

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera): certificação de proficiência em espanhol, aceita em universidades na Espanha e em países da América Latina.

Alemão

DSD (Deutsches Sprachdiplom): diploma de proficiência na língua alemã emitido pela Conferência dos Ministros de Educação e Cultura da Alemanha.

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache): exame de proficiência em alemão para quem deseja estudar em universidades na Alemanha.

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang): outro exame de proficiência em alemão, também aceito por universidades alemãs.