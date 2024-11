Cerca de 4,3 milhões de estudantes fazem neste domingo, 3, a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que traz questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. O exame continua no domingo seguinte, 10, com Matemática e Ciências da Natureza.

Exame federal teve aumento de participação após anos de queda de inscritos Foto: Julio Ricco/Adobe Stock

PUBLICIDADE Depois de anos em queda, a prova registrou aumento de 10% de participantes. O Ministério da Educação (MEC) atribui a alta ao Pé-de-Meia, programa que dá bolsas a alunos para incentivar a permanência na escola e a fazer o exame, a maior porta de entrada para a universidade pública. Isso, porém, não resolve o desafio de melhorar o desempenho, sobretudo de jovens mais pobres. Outra dificuldade é ampliar o acesso ao ensino superior, restrito pela limitação de vagas na rede pública e pelo custo de cursos particulares. Recentemente, grande parte da entrada tem ocorrido em graduações a distância. Embora acessível, o EAD enfrenta questionamentos sobre sua qualidade.

Organizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do MEC, a prova é aplicada em 1.753 municípios e envolve uma rede de mais de 500 mil colaboradores. São mais de 10 mil locais de prova. A aplicação termina às 19h.

São 180 questões no total. Em Linguagens, há 40 perguntas de múltipla escolha de Português e 5 de inglês ou espanhol; em Ciências Humanas, 45 de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. No segundo dia, são 45 perguntas de Matemática e, em Ciências da Natureza, 45 de Biologia, Física e Química.

A edição 2024 do Enem tem 4,3 milhões de inscritos confirmados ante 3,934 milhões no ano passado. Do total de candidatos neste ano, 1,617 milhão está concluindo o ensino médio. Outros 1,843 milhão de inscritos já terminaram a escola, e 841 mil estão cursando o ensino médio e não vão concluir neste ano - farão o exame como treineiros.

A maioria (60,59%) dos inscritos é mulher e se reconhece na cor parda (1.860.766), seguida da branca (1.788.622) e preta (533.861). Outros 62.288 se consideram da cor amarela e 29.891 se declararam indígenas.

Edição deste ano tem 4.325.960 inscritos confirmados Foto: FELIPE RAU

O Estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 645,8 mil candidatos, seguido de Minas Gerais (393 mil) e Bahia (376,3 mil).

As notas do Enem podem ser usadas em processos seletivos, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além do Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), do governo federal.

O desempenho no Enem também é considerado para ingresso em instituições de educação superior de Portugal, que têm acordo com o Inep.