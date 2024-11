Enem tem questões com ‘Game of Thrones’, cultura do cancelamento e capitalismo

Questões sobre agronegócio e capitalismo geraram polêmica em 2023

No ano passado, economistas criticaram duas questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que abordam o agronegócio e a competitividade econômica. Uma delas tinha um texto que dizia que, no Cerrado, o “conhecimento local” está subordinado “à lógica do agronegócio” e que o “capital impõe conhecimentos biotecnológicos” que trazem consequências negativas para a população do campo. Em outra questão, relaciona-se a competitividade na economia à pratica de dumping.

Em reação, a Frente Parlamente do Agronegócio chegou a pedir a anulação de questões da prova e pediu a convocação de representantes do Ministério da Educação (MEC) para dar explicações no Congresso.

O presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Nacionais (Inep), órgão da pasta responsável pelo exame, negou “viés ideológico” na formulação da prova. Disse também que os itens haviam sido elaborados em gestões anteriores.