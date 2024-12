Ensino à distância: possibilidade de estudar no exterior sem sair de casa

Refletindo uma tendência mundial, os estudantes brasileiros vêm procurando cada vez mais pelo ensino à distância (EaD) para a educação de nível superior. Dados do Censo da Educação Superior, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação, mostram que mais de 49% das matrículas em graduação no País são em cursos EaD.

Em um mundo cada vez mais globalizado e conectado, cursar uma universidade no exterior de forma online vem se tornando uma realidade para milhares de estudantes. Além de democratizar o ensino, cursar uma graduação ou pós em uma universidade estrangeira sem precisar sair de casa derruba fronteiras e permite ao aluno ter um diploma internacional com um custo que pode ser mais acessível.

A MUST University é uma universidade americana que oferece especializações, mestrados e doutorados 100% online Foto: Divulgação/Must University

“O impacto da educação online é imenso, e a verdadeira inclusão só se torna possível por meio do ensino. O modelo à distância é a ferramenta mais eficaz para alcançar esse objetivo”, diz Giulianna Carbonari Meneghello, especialista em Gestão e Liderança em Ensino Superior e presidente da MUST University.

Fundada por brasileiros e sediada na Flórida, Estados Unidos, a MUST University é uma universidade americana que oferece especializações, mestrados e doutorados 100% online, em cursos de Administração, Negócios Internacionais, Desenvolvimento de Negócios e Inovação, Gestão de Cuidados da Saúde, Tecnologias Emergentes da Educação, Psicologia Organizacional, Direito Internacional e Marketing Digital. Com alunos brasileiros espalhados por 14 países, a universidade oferece programas em português, além da possibilidade e suporte para validação dos certificados internacionais também aqui no Brasil.(*)

Embora os programas sejam 100% online, os alunos podem ir até a sede da MUST, na Flórida, para receber o diploma Foto: Divulgação/Must University

“Somos uma universidade americana, plenamente alinhada às leis dos Estados Unidos. Recebemos autorização para oferecer nossos programas online em português, unindo o idioma à acessibilidade do formato digital, permitindo que alunos realizem um mestrado ou doutorado em uma instituição norte-americana”, explica Giulianna. “Esses programas foram desenvolvidos para proporcionar oportunidades aos brasileiros que, muitas vezes, não têm condições de sair do País para cursar uma formação acadêmica internacional,” completa.

Ter flexibilidade, podendo estudar de qualquer lugar e tendo muitas vezes a possibilidade de escolher os horários que mais se adéquam à sua rotina, é uma vantagem apontada por alunos que estudam à distância. Além disso, o avanço das tecnologias vem permitindo plataformas cada vez mais modernas de ensino, que trazem a possibilidade de estar com pessoas de diferentes origens e culturas, tendo acesso a um corpo docente qualificado e diverso. Esses são pontos que trazem um enorme ganho educacional.

Com o uso de tecnologias de ponta e plataformas totalmente online, a MUST University tem cerca de 9 mil alunos matriculados – e quer expandir ainda mais esse número, chegando a 10 mil ainda neste ano. Além da possibilidade dos cursos em português, é possível estudar em inglês ou espanhol – a escolha é do aluno. Com programas inovadores, a MUST conta com oito programas de mestrado, que têm duração de 18 meses, e o recém-lançado doutorado em Administração. E, mesmo com todo o programa online, os estudantes podem conhecer a sede da universidade na Flórida e receber os diplomas de maneira presencial, se quiserem.

A MUST é uma universidade fundada por brasileiros e sediada na Flórida, Estados Unidos Foto: Divulgação/Must University

Muitos alunos que buscam cursos de especialização, mestrado e doutorado EaD já estão inseridos no mercado de trabalho e buscam na educação um instrumento não só de conhecimento, mas também de aprimoramento, usando o que foi aprendido para potencializar a carreira, fazer uma transição profissional ou até mesmo trilhar pelo caminho do empreendedorismo. Atualmente, 90% dos alunos da MUST têm mais de 40 anos. “Ajudamos essas pessoas não no projeto de vida inicial e sim no meio da carreira, quando elas precisam se reinventar, aprender de novo, se aperfeiçoar e se atualizar para não perder oportunidades profissionais”, diz a presidente da MUST University. “Desenvolvemos um empreendedorismo visionário, com grandes desafios, em solo americano, sempre acreditando que os limites existem para serem superados”, finaliza Giulianna Carbonari Meneghello.

(*) O diploma pode eventualmente (a requerimento do interessado) ser reconhecido no Brasil após realizado processo regular para tanto na forma disposta na legislação brasileira, em especial a Resolução n° 01, de 25 de julho de 2022, do Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC), e a Portaria Normativa n° 22, de 13 de dezembro de 2016, do Ministério da Educação.