Evite os principais erros na Redação no vestibular; vídeo orienta estudantes

Como se dar bem na Redação do vestibular? O segundo vídeo do POV da Lousa, série do Estadão em parceria com o TikTok, oferece cinco dicas para garantir um bom desempenho naquela parte que é uma das mais temidas dos vestibulares do Brasil.

A professora Carol Jesper (@portugueselegal) fala sobre os erros mais comuns praticados na Redação. O primeiro deles é desviar do tema. “Isso pode zerar sua redação. A dica aqui é: leia com atenção a proposta. O tema e os textos já vão te dar informações para começar a escrever”, diz a educadora.

Série 'POV da Lousa' com a professora Carol Jesper traz dicas para os vestibulandos. Foto: Reprodução

PUBLICIDADE O segundo erro é “ser isentão”. “Não basta só expor informações. É necessário ter um posicionamento”, alerta Carol. O terceiro erro é a falta de estrutura. “Qualquer redação deve ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão bem conectados”, diz. O quarto erro é não revisar o texto. “Depois de escrever, volte e leia sua redação. Procure erros de ortografia ou palavras repetidas”, recomenda a professora.

O quinto erro é se preocupar com o título antes de escrever. “O título pode vir por último, depois que você já souber qual é o foco do seu texto”, diz.

POV da Lousa

O POV da Lousa é uma série de seis vídeos curtos conduzidos por três professores que são também criadores de conteúdo nas redes sociais. O objetivo é oferecer dicas rápidas e valiosas para quem vai enfrentar a segunda fase dos principais vestibulares do Brasil.

Os responsáveis por ajudar os candidatos serão os educadores Victor Polillo (@professorvictorpolillo), especialista em Matemática; Lucas Moreno (@moleculando), de Química; e Carol Jesper (@portugueselegal), dedicada ao Português. No TikTok, eles já são conhecidos pela didática que combina informação técnica e linguagem acessível.

No primeiro vídeo da série, o professor Lucas Moreno (@moleculando) deu cinco dicas para quem vai fazer as provas.