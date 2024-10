Excelência e inovação: Anglo Leonardo da Vinci tem compromisso com a preparação para os vestibulares

Em um cenário educacional competitivo, o Anglo Leonardo da Vinci se destaca entre as instituições de São Paulo, especialmente pela alta taxa de aprovação em vestibulares como Fuvest e Enem. Com mais de 40 anos de atuação, a escola se tornou uma referência no ensino, promovendo uma abordagem que transforma conteúdos em aprendizado prático. Em 2023, a aluna Catharina Simões alcançou a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), reforçando o compromisso da instituição de formar estudantes para os desafios acadêmicos e de vida.

Com metodologias próprias, Anglo Leonardo Da Vinci se adapta para manter seus alunos sempre preparados para vestibulares e também para atividades extracurriculares Foto: Divulgação/Anglo Leonardo Da Vinci

O segredo desse sucesso está nas práticas ativas que permeiam a rotina escolar. Segundo o professor Wagner Venceslau Dias, diretor pedagógico da instituição, o método Aprender a Estudar é fundamental, proporcionando aos alunos uma experiência de aprendizado que estimula a autonomia. “Aqui, os estudantes são protagonistas de sua própria educação”, ressalta, destacando a importância dessa filosofia no desenvolvimento de habilidades essenciais para o futuro.

Continua após a publicidade

A nova unidade do Anglo nos Jardins, bairro da zona oeste da capital paulista, representa mais um passo nesse compromisso com a excelência. Com a expectativa de atender cerca de 400 alunos no primeiro ano, essa unidade promete um ambiente moderno e inovador, focado na formação integral. “Estamos empolgados com essa nova fase, que irá proporcionar um ensino de qualidade e acessível a mais estudantes”, conclui Dias.

Preparar para a vida

Com uma seleção rigorosa do corpo docente, a escola busca profissionais que, além do domínio técnico, também estejam comprometidos com a inovação pedagógica. “Nosso objetivo é garantir que todos os educadores estejam alinhados às melhores práticas de ensino”, explica o professor Wagner, enfatizando a colaboração entre os professores como elemento-chave para o sucesso dos alunos.

Continua após a publicidade

Além do suporte acadêmico, o bem-estar emocional dos estudantes é uma prioridade. Reconhecendo a pressão que a preparação para os vestibulares pode gerar, o Anglo oferece acompanhamento psicológico, palestras sobre manejo do estresse e dinâmicas que promovem um ambiente acolhedor. “Queremos que nossos alunos se sintam seguros e amparados ao longo de sua trajetória”, afirma o diretor, sublinhando a importância do apoio socioemocional.

A formação integral dos estudantes é uma preocupação constante da instituição, que investe no programa de orientação profissional Jornada de Informação Profissional (JIP), integrado ao currículo há 35 anos. Por meio de palestras e workshops, os alunos têm a oportunidade de explorar suas vocações e se preparar para o futuro. “Buscamos que cada um saia da escola confiante em suas escolhas acadêmicas e profissionais”, destaca o educador, enfatizando o papel do autoconhecimento nesse processo.





Continua após a publicidade

Sucesso integral

A excelência em redação é um dos pontos de orgulho do Anglo, que já contabilizou alunos com notas 1000 no Enem. A abordagem pedagógica da escola inclui correções criteriosas e discussões sobre temas atuais, desenvolvendo a capacidade dos alunos de abordar questões complexas com clareza. “Formar um repertório cultural é essencial para se destacar em uma redação”, comenta o diretor, ressaltando o suporte individualizado que os professores oferecem.

Entretanto, a trajetória de sucesso dos alunos vai além das aprovações em vestibulares. A escola mede o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando não apenas o desempenho acadêmico, mas também o engajamento em atividades extracurriculares, em parceria com as famílias.

Continua após a publicidade

Diante das constantes mudanças nos vestibulares, a instituição se adapta para manter seus alunos sempre preparados. “Estamos atentos às atualizações nos processos seletivos e investimos na capacitação contínua de nossos educadores”, afirma o diretor, garantindo que o material didático e as aulas estejam sempre atualizados.

Assim, o Anglo Leonardo da Vinci se estabelece como uma referência em educação, preparando seus alunos para os desafios do futuro. “Nosso objetivo é desenvolver competências que formem cidadãos críticos e autônomos, prontos para atuar no mundo”, finaliza Dias, reafirmando o compromisso da escola com a formação integral e o sucesso de seus estudantes.